Eliminación de Copa Argentina y balance negativo para River

Los números no cierran en River. Tras ser eliminado de la Copa Argentina, el equipo de Gallardo suma otro gran traspié y crece la preocupación por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Deportes25/10/2025

River quedó eliminado en tras la derrota ante Independiente Rivadavia en Copa Argentina y crecen las posibilidades de sumar otro año sin títulos. El equipo de Gallardo sumó otro traspié y hasta podría quedarse afuera de la Libertadores 2026. 

El “Muñeco” no dio vueltas y dejó en claro que a finales de año “tomaré las decisiones que haya que tomar” y dejó la puerta abierta a una importante sangría, también marcando las claras falencias de un elenco que no juega bien y suma golpes.

Gallardo, sin Filtro: "Este es un momento de mierda"

El conjunto de Núñez tiene solo por delante el Torneo Clausura, donde marcha 5° con 21 unidades y a tres fechas del final, con el Superclásico en el horizonte, la meta es clara: sumar y lograr la clasificación a la próxima Libertadores por Tabla Anual o ganando el torneo, aunque para ello deberá asegurarse su lugar en los playoffs (lo que conseguiría ganando la próxima jornada).

Golpazo a River: El plantel de Gallardo fue silbado en Córdoba tras quedar eliminado de la Copa Argentina

Por otra parte, Gallardo sigue prolongando su racha desde su regreso al ‘Millonario’. No juega una final desde 2019, en el cual ganó sus últimos títulos con "la banda": Liga Profesional y Trofeo de Campeones.

