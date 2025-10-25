El DT Gustavo Quinteros describió la victoria como "dar un paso en un momento muy difícil" y confesó la "angustia" y "presión" que sufría el plantel.
Eliminación de Copa Argentina y balance negativo para River
Los números no cierran en River. Tras ser eliminado de la Copa Argentina, el equipo de Gallardo suma otro gran traspié y crece la preocupación por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.Deportes25/10/2025
River quedó eliminado en tras la derrota ante Independiente Rivadavia en Copa Argentina y crecen las posibilidades de sumar otro año sin títulos. El equipo de Gallardo sumó otro traspié y hasta podría quedarse afuera de la Libertadores 2026.
El “Muñeco” no dio vueltas y dejó en claro que a finales de año “tomaré las decisiones que haya que tomar” y dejó la puerta abierta a una importante sangría, también marcando las claras falencias de un elenco que no juega bien y suma golpes.
El conjunto de Núñez tiene solo por delante el Torneo Clausura, donde marcha 5° con 21 unidades y a tres fechas del final, con el Superclásico en el horizonte, la meta es clara: sumar y lograr la clasificación a la próxima Libertadores por Tabla Anual o ganando el torneo, aunque para ello deberá asegurarse su lugar en los playoffs (lo que conseguiría ganando la próxima jornada).
Por otra parte, Gallardo sigue prolongando su racha desde su regreso al ‘Millonario’. No juega una final desde 2019, en el cual ganó sus últimos títulos con "la banda": Liga Profesional y Trofeo de Campeones.
Con información de Doble Amarilla
El piloto argentino Franco Colapinto continúa su prueba en Alpine durante el Gran Premio de México, con la clasificación de este sábado como evento central (18:00 horas).
El delantero colombiano Sebastián Villa, héroe de la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina, se refirió públicamente a la causa de abuso sexual de la que fue absuelto recientemente.
El DT Millonario asumió la responsabilidad y reconoció que el equipo "no ha estado a la altura" de los objetivos. Dejó en claro que, después de terminar el campeonato, harán "un análisis de cómo seguir" con el proyecto.
Golpazo a River: El plantel de Gallardo fue silbado en Córdoba tras quedar eliminado de la Copa ArgentinaDeportes25/10/2025
El River Plate de Marcelo Gallardo sufrió un duro revés tras ser eliminado de la Copa Argentina. La derrota en Córdoba, que significó tachar uno de los objetivos de la temporada, desató la furia de sus simpatizantes.
Colapinto terminó 18° y quedó por encima de Gasly en la segunda práctica del GP de MéxicoDeportes24/10/2025
El argentino fue lo mejor de Alpine en las sesiones de entrenamiento en el autódromo Hermanos Rodríguez aunque fue de mayor a menor en sus tiempos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.