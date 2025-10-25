Eliminación de Copa Argentina y balance negativo para River

River quedó eliminado en tras la derrota ante Independiente Rivadavia en Copa Argentina y crecen las posibilidades de sumar otro año sin títulos. El equipo de Gallardo sumó otro traspié y hasta podría quedarse afuera de la Libertadores 2026.

El “Muñeco” no dio vueltas y dejó en claro que a finales de año “tomaré las decisiones que haya que tomar” y dejó la puerta abierta a una importante sangría, también marcando las claras falencias de un elenco que no juega bien y suma golpes.

El conjunto de Núñez tiene solo por delante el Torneo Clausura, donde marcha 5° con 21 unidades y a tres fechas del final, con el Superclásico en el horizonte, la meta es clara: sumar y lograr la clasificación a la próxima Libertadores por Tabla Anual o ganando el torneo, aunque para ello deberá asegurarse su lugar en los playoffs (lo que conseguiría ganando la próxima jornada).

Por otra parte, Gallardo sigue prolongando su racha desde su regreso al ‘Millonario’. No juega una final desde 2019, en el cual ganó sus últimos títulos con "la banda": Liga Profesional y Trofeo de Campeones.

Con información de Doble Amarilla