La Provincia le puso fecha al pago de los sueldos a los estatales

Salta24/10/2025

El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre de 2025 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Viernes 31 de octubre: se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.

Sábado 1 de noviembre: se efectuarán los depósitos de los sueldos para todos los sectores del Estado provincial, incluyendo las áreas de salud pública, seguridad, educación, administración central y organismos descentralizados.

El Gobierno Provincial reafirma así su compromiso con el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales, acompañando el trabajo cotidiano que realizan los agentes públicos en beneficio de la comunidad salteña.

