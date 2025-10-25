El piloto argentino Franco Colapinto continúa su prueba en Alpine durante el Gran Premio de México, con la clasificación de este sábado como evento central (18:00 horas).
Fin de la sequía: Independiente volvió a ganar tras 15 partidos
El DT Gustavo Quinteros describió la victoria como "dar un paso en un momento muy difícil" y confesó la "angustia" y "presión" que sufría el plantel.Deportes25/10/2025
Independiente goleó 3-0 a Platense y volvió a la senda victoriosa luego de 15 partidos en el marco de su duelo pendiente por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Una vez terminado el encuentro en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Gustavo Quinteros aportó su visión ante los medios presentes en el estadio. “Yo notaba presión o mucha angustia en el grupo, sufriendo por dentro en deuda con la gente de Independiente sino con la familia. Era un ambiente difícil después de no ganar en mucho tiempo. Los jugadores sufrieron mucho, y este tiempo no los dejaba en los partidos resolver de la mejor manera las situaciones”, expresó.
“Hoy el partido fue uno donde tuvimos fallas, donde nos equivocamos en la elaboración y en algunas situaciones que el rival tuvo, pero dimos un gran paso en convertir tres goles que es lo que necesitábamos”, sostuvo el DT además de argumentar que no fue un encuentro como le “gustaría jugar”.
“Se ganó ante un rival que propone también un juego directo, segundas pelotas, juego aéreo, muy trabado y con poco espacio. No pudimos resolver de la mejor manera algunas situaciones de juego. Si bien dos de los goles fueron por buenas jugadas, podríamos haber terminado mejores situaciones que empezamos por este tema de no poder convertir ni estar tranquilos”, remarcó frente a los micrófonos.
El ex coordinador de Vélez resaltó que el triunfo conseguido ante el ‘Calamar’ es “maravilloso para todo el grupo y para toda la gente de Independiente” y apuntó que a partir de ahora Independiente a crezca como equipo y encuentre “el mejor funcionamiento posible para lo que viene”.
A su vez, subrayó que es “dar un paso en un momento muy difícil” que “se nota en el día”. “La angustia iba por dentro. Ganar este partido, hacer tres goles, creo que nos va a dar mucha confianza y tranquilidad para lo que viene, eso es lo que espero y ojalá ellos sientan lo mismo. Conocer más al jugador, tratar de seguir pensando que son ideales para el sistema y la forma de juego que pretendemos”, comentó Quinteros, quién marcó la deuda que mantienen con la gente tras los reproches en Avellaneda.
Con los tantos de Gabriel Ávalos a los 25 minutos del primer tiempo y, Felipe Loyola y Lautaro Millán a los 25 y 44 del segundo, respectivamente, el cuadro de Avellaneda cosechó sus primeros tres puntos en la Zona B. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros aprovechó la debilidad del "Calamar", hundido en la tabla, y volvió a festejar en el Libertadores de América después de una larga sequía tras catorce fechas sin victorias.
El primer gol llegó a los 24 minutos del primer tiempo, en una jugada que requirió revisión del VAR. Un cambio de frente desde la izquierda tomó mal parada a la defensa visitante. Santiago Montiel bajó de cabeza, Luciano Cabral no logró definir y Gabriel Ávalos empujó desde el suelo. Tras unos segundos de incertidumbre, la tecnología confirmó que el paraguayo estaba habilitado y el estadio explotó con alivio.
A los 26 minutos del segundo tiempo, Montiel volvió a aparecer. Desde la izquierda levantó un centro preciso que encontró la cabeza de Felipe Loyola. El chileno anticipó a su marcador y colocó la pelota por encima de Federico Losas, que había quedado adelantado. Con ese tanto, la diferencia fue definitiva. Sobre el cierre, Lautaro Millán coronó la noche en un mano a mano que selló el 3 a 0 final.
Con información de Doble Amarilla
