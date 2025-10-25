Gallardo, sin Filtro: "Este es un momento de mierda"

River cayó desde el punto penal ante Independiente Rivadavia y quedó fuera de competencia en las semifinales de la Copa Argentina. La eliminación le puso un cierre a uno de los objetivos del semestre para el ‘Millonario’ y provocó el reproche y la indignación de los simpatizantes rojiblancos.

En conferencia de prensa una vez terminado el partido en el Mario Alberto Kempes, Marcelo Gallardo brindó su análisis en una única y fuerte respuesta ante los presentes. "De acuerdo a los objetivos, no hemos estado a la altura hasta ahora. La gente tiene razón en mostrar su descontento", expresó el ‘Muñeco’.

"No hemos sido un equipo que los haya representado, y eso es responsabilidad de quién les habla. Hemos estado en deuda en partidos decisivos. No queda otra que aceptar y abrazar este momento de mierda, oscuro deportivamente hablando, donde no podemos encontrar solidez ni soltura. En general el equipo no muestra frescura ni creatividad", agregó el coordinador riverplatense.

Gallardo describió que analizarán el final de la temporada y luego realizarán un “un análisis de cómo seguir”. "Los objetivos hasta ahora no los hemos conseguido, y queda rever si podemos en estos últimos 45 días agarrarnos del campeonato que tenemos para revertir este año. En base a eso analizamos y veremos cómo terminamos el año. Después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", recalcó.

El DT esgrimió que “nadie va a esperar un abrazo” y confesó que en este momento deben entender que tienen que atravesar este presente solo, "porque el fútbol es así”. "Cuando ganas están todos y cuando perdés, estás solo. Veremos cómo reponernos a esta adversidad. No es para cualquiera estar acá, cualquiera estar en el campo de juego. Ahí se ve la hombría. Es un momento de crítica y de maldad en la opinión. Eso va a pasar. Hay que ver quienes estan preparados para afrontar y pasar ese presente", argumentó.

"Seguirá siendo el intento de mi parte, tratando de mentalmente estar preparado para este momento. Se trata de tener la emoción controlada. Si no, te hacen mierda. Yo tengo que tenerlo controlado", completó antes de cerrar abruptamente el intercambio con los colegas en Córdoba.

Con información de Doble Amarilla