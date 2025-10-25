El DT Gustavo Quinteros describió la victoria como "dar un paso en un momento muy difícil" y confesó la "angustia" y "presión" que sufría el plantel.
Gallardo, sin Filtro: "Este es un momento de mierda"
El DT Millonario asumió la responsabilidad y reconoció que el equipo "no ha estado a la altura" de los objetivos. Dejó en claro que, después de terminar el campeonato, harán "un análisis de cómo seguir" con el proyecto.Deportes25/10/2025
River cayó desde el punto penal ante Independiente Rivadavia y quedó fuera de competencia en las semifinales de la Copa Argentina. La eliminación le puso un cierre a uno de los objetivos del semestre para el ‘Millonario’ y provocó el reproche y la indignación de los simpatizantes rojiblancos.
En conferencia de prensa una vez terminado el partido en el Mario Alberto Kempes, Marcelo Gallardo brindó su análisis en una única y fuerte respuesta ante los presentes. "De acuerdo a los objetivos, no hemos estado a la altura hasta ahora. La gente tiene razón en mostrar su descontento", expresó el ‘Muñeco’.
"No hemos sido un equipo que los haya representado, y eso es responsabilidad de quién les habla. Hemos estado en deuda en partidos decisivos. No queda otra que aceptar y abrazar este momento de mierda, oscuro deportivamente hablando, donde no podemos encontrar solidez ni soltura. En general el equipo no muestra frescura ni creatividad", agregó el coordinador riverplatense.
Gallardo describió que analizarán el final de la temporada y luego realizarán un “un análisis de cómo seguir”. "Los objetivos hasta ahora no los hemos conseguido, y queda rever si podemos en estos últimos 45 días agarrarnos del campeonato que tenemos para revertir este año. En base a eso analizamos y veremos cómo terminamos el año. Después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", recalcó.
El DT esgrimió que “nadie va a esperar un abrazo” y confesó que en este momento deben entender que tienen que atravesar este presente solo, "porque el fútbol es así”. "Cuando ganas están todos y cuando perdés, estás solo. Veremos cómo reponernos a esta adversidad. No es para cualquiera estar acá, cualquiera estar en el campo de juego. Ahí se ve la hombría. Es un momento de crítica y de maldad en la opinión. Eso va a pasar. Hay que ver quienes estan preparados para afrontar y pasar ese presente", argumentó.
"Seguirá siendo el intento de mi parte, tratando de mentalmente estar preparado para este momento. Se trata de tener la emoción controlada. Si no, te hacen mierda. Yo tengo que tenerlo controlado", completó antes de cerrar abruptamente el intercambio con los colegas en Córdoba.
Con información de Doble Amarilla
El piloto argentino Franco Colapinto continúa su prueba en Alpine durante el Gran Premio de México, con la clasificación de este sábado como evento central (18:00 horas).
Los números no cierran en River. Tras ser eliminado de la Copa Argentina, el equipo de Gallardo suma otro gran traspié y crece la preocupación por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El delantero colombiano Sebastián Villa, héroe de la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina, se refirió públicamente a la causa de abuso sexual de la que fue absuelto recientemente.
Golpazo a River: El plantel de Gallardo fue silbado en Córdoba tras quedar eliminado de la Copa ArgentinaDeportes25/10/2025
El River Plate de Marcelo Gallardo sufrió un duro revés tras ser eliminado de la Copa Argentina. La derrota en Córdoba, que significó tachar uno de los objetivos de la temporada, desató la furia de sus simpatizantes.
Colapinto terminó 18° y quedó por encima de Gasly en la segunda práctica del GP de MéxicoDeportes24/10/2025
El argentino fue lo mejor de Alpine en las sesiones de entrenamiento en el autódromo Hermanos Rodríguez aunque fue de mayor a menor en sus tiempos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.