Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta

Durante la jornada de este viernes, Salta Capital presentó cielo parcialmente despejado y una temperatura máxima de 31 °C. El ambiente se mantiene cálido durante el mediodía y primeras horas de la tarde, con vientos leves del sector sudoeste.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el sábado llegará un cambio importante en las condiciones. La temperatura descenderá a una mínima de 14 °C y una máxima de 22 °C, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche. La dirección del viento rotará al noreste y se incrementará la humedad.

Para el domingo, la tendencia continuará inestable. Se estima una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C, con posibilidades de lluvias intermitentes. Las autoridades pidieron a la población tomar precauciones ante el desarrollo de tormentas y consultar los reportes oficiales.

Se recomenda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor inestabilidad y resguardar objetos que pudieran desplazarse por ráfagas de viento.