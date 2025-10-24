Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta

En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.Salta24/10/2025Ivana Chañi
Durante la jornada de este viernes, Salta Capital presentó cielo parcialmente despejado y una temperatura máxima de 31 °C. El ambiente se mantiene cálido durante el mediodía y primeras horas de la tarde, con vientos leves del sector sudoeste.
Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el sábado llegará un cambio importante en las condiciones. La temperatura descenderá a una mínima de 14 °C y una máxima de 22 °C, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche. La dirección del viento rotará al noreste y se incrementará la humedad.
Para el domingo, la tendencia continuará inestable. Se estima una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C, con posibilidades de lluvias intermitentes. Las autoridades pidieron a la población tomar precauciones ante el desarrollo de tormentas y consultar los reportes oficiales.
Se recomenda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor inestabilidad y resguardar objetos que pudieran desplazarse por ráfagas de viento.
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
El Gobierno de Salta informó el cronograma de pagos de haberes correspondiente a octubre de 2025 para la Administración Pública Provincial.
39.858 jóvenes están habilitados para votar, distribuidos casi por igual entre mujeres (19.899) y varones (19.958), con un caso registrado como no binario.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.