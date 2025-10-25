Sebastián Villa, tras eliminar a River: "La Justicia habló por mí"

El DT Gustavo Quinteros describió la victoria como "dar un paso en un momento muy difícil" y confesó la "angustia" y "presión" que sufría el plantel.
El delantero colombiano Sebastián Villa, héroe de la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina, se refirió públicamente a la causa de abuso sexual de la que fue absuelto recientemente.Deportes25/10/2025
El delantero colombiano Sebastián Villa, quien fue clave para que Independiente Rivadavia de Mendoza elimine a River en la Copa Argentina, se refirió a la causa por abuso sexual en la que fue absuelto: “La Justicia habló por mí, gloria a Dios”.
Luego de la histórica victoria por penales, que le permitió al equipo mendocino meterse por primera vez en su historia en la final de la Copa Argentina, Villa le dedicó el triunfo a su familia “que está en Medellín apoyándome en todo momento y a mi mujer Carolina, que sin ella no hubiese sido posible”.
Además, agradeció porque “puedo retribuirle a toda esta hinchada y al club que apostó por mí”. En relación a la causa por abuso sexual, que había influido en su salida de Boca, de la que finalmente fue absuelto en los últimos días, Villa declaró: “La Justicia habló por mí, gloria a Dios”.
Villa fue el encargado de patear el quinto penal para Independiente Rivadavia en el Estadio Mario Alberto Kempes, que le permitió a los dirigidos por Alfredo Berti meterse en el partido decisivo del torneo, donde se enfrentarán con Argentinos Juniors.
En caso de quedarse con el título en la Copa Argentina, Independiente Rivadavia no solo hará historia por dicha consagración, sino que también conseguirá la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina.
Con información de Noticias Argentinas
El River Plate de Marcelo Gallardo sufrió un duro revés tras ser eliminado de la Copa Argentina. La derrota en Córdoba, que significó tachar uno de los objetivos de la temporada, desató la furia de sus simpatizantes.
El argentino fue lo mejor de Alpine en las sesiones de entrenamiento en el autódromo Hermanos Rodríguez aunque fue de mayor a menor en sus tiempos.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
