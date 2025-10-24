Este viernes dieron inicio las prácticas libres de la 20° carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En la FP1, el piloto argentino fue noveno.
Colapinto terminó 18° y quedó por encima de Gasly en la segunda práctica del GP de México
El argentino fue lo mejor de Alpine en las sesiones de entrenamiento en el autódromo Hermanos Rodríguez aunque fue de mayor a menor en sus tiempos.Deportes24/10/2025
Franco Colapinto terminó su primer día de acción en el Autódromo Hermanos Rodríguez: concluyó 9° en la práctica libre de la mañana, en la que participaron nueve pilotos de reserva, y finalizó 18° en la segunda tanda, en la que su compañero, Pierre Gasly, quedó último. Repasá lo mejor de la jornada, en la que Max Verstappen fue el más veloz.
El pilarense se posicionó en el 9° puesto en la FP1, a poco menos de un segundo (a 0.951) del líder Charles Leclerc, de Ferrari, quien fue el que giró más rápido en 1 minuto, 18 segundos y 380 milésimas, y seis posiciones por encima del estonio Paul Aron, que reemplazó al francés Pierre Gasly.
Cabe remarcar que en esta primera prueba estuvieron presentes nueve novatos que están en lugar de los pilotos habituales (uno de los que faltó hoy fue Max Verstappen). Estos cambios responden a las exigencias de dos participaciones de un juvenil por coche durante los fines de semana de carrera esta temporada.
La segunda tanda de competencia inició con un drástico descenso de la temperatura de la cinta asfáltica. El neerlandés Max Verstappen realizó la mejor marca de la prueba ya que se lució con un giro de 1.17.392, mientras que Colapinto, que tuvo un puñado de intentos de vueltas rápidas evacuados por la presencia de trafico, puso neumáticos blandos para simular una vuelta de clasificación cuando promediaba la media hora de entrenamiento y realizó un marca de 1.18.721.
Finalmente, el argentino aprovechó los minutos de cierre para ensayar un escenario de carrera y quedó 18°, es decir, encima de Alex Albon y Gasly, quien quedó último con un mejor intento que fue casi cinco decimas más lento del que estableció su compañero sudamericano.
