Golpazo a River: El plantel de Gallardo fue silbado en Córdoba tras quedar eliminado de la Copa Argentina

La Copa Argentina ya conoce a sus dos finalistas. Luego de la clasificación de Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia consiguió su boleto a la definición al vencer desde la vía de los penales a River en el Mario Alberto Kempes.

La derrota desde los doce pasos en Córdoba provocó una nueva desilusión en la temporada para el ‘Millonario’ que sigue sin encontrar un rumbo futbolístico y no pudo conquistar trofeos desde el regreso de Marcelo Gallardo al banco de suplentes.

El gol de la victoria ‘leprosa’ en los pies de Sebastián Villa despertó la euforia mendocina pero también la desazón y el enojo del público riverplatense, que volcó su bronca al plantel profesional con silbidos e insultos que bajaron desde las tribunas.

“Jugadores, la c….. de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, sonó con fuerza en el reducto cordobés como la expresión más fuerte en contra de los futbolistas de la ‘Banda’, que se marcharon rumbo a los vestuarios tras la eliminación envueltos en una reprobación general.

River e Independiente Rivadavia empataron 0 a 0 en la segunda semifinal de la Copa Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y desde los penales la ‘Lepra’ se quedó con el pase a la gran final.

Tras la parda sin anotaciones al cabo del primer tiempo, la segunda mitad no pudo iniciar en tiempo y forma por la intensa caída de agua en el estadio, y luego de 49 minutos la pelota pudo volver a rodar, aunque el marcador no sufrió modificaciones.

El equipo de Alfredo Berti ganó 4 a 3 en la tanda, y con el penal decisivo de Sebastián Villa accedieron al partido inédito por el título frente a Argentinos Juniors.

Con información de Doble Amarilla