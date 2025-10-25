El DT Gustavo Quinteros describió la victoria como "dar un paso en un momento muy difícil" y confesó la "angustia" y "presión" que sufría el plantel.
Golpazo a River: El plantel de Gallardo fue silbado en Córdoba tras quedar eliminado de la Copa Argentina
El River Plate de Marcelo Gallardo sufrió un duro revés tras ser eliminado de la Copa Argentina. La derrota en Córdoba, que significó tachar uno de los objetivos de la temporada, desató la furia de sus simpatizantes.Deportes25/10/2025
La Copa Argentina ya conoce a sus dos finalistas. Luego de la clasificación de Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia consiguió su boleto a la definición al vencer desde la vía de los penales a River en el Mario Alberto Kempes.
La derrota desde los doce pasos en Córdoba provocó una nueva desilusión en la temporada para el ‘Millonario’ que sigue sin encontrar un rumbo futbolístico y no pudo conquistar trofeos desde el regreso de Marcelo Gallardo al banco de suplentes.
El gol de la victoria ‘leprosa’ en los pies de Sebastián Villa despertó la euforia mendocina pero también la desazón y el enojo del público riverplatense, que volcó su bronca al plantel profesional con silbidos e insultos que bajaron desde las tribunas.
“Jugadores, la c….. de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, sonó con fuerza en el reducto cordobés como la expresión más fuerte en contra de los futbolistas de la ‘Banda’, que se marcharon rumbo a los vestuarios tras la eliminación envueltos en una reprobación general.
River e Independiente Rivadavia empataron 0 a 0 en la segunda semifinal de la Copa Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y desde los penales la ‘Lepra’ se quedó con el pase a la gran final.
Tras la parda sin anotaciones al cabo del primer tiempo, la segunda mitad no pudo iniciar en tiempo y forma por la intensa caída de agua en el estadio, y luego de 49 minutos la pelota pudo volver a rodar, aunque el marcador no sufrió modificaciones.
El equipo de Alfredo Berti ganó 4 a 3 en la tanda, y con el penal decisivo de Sebastián Villa accedieron al partido inédito por el título frente a Argentinos Juniors.
Con información de Doble Amarilla
El piloto argentino Franco Colapinto continúa su prueba en Alpine durante el Gran Premio de México, con la clasificación de este sábado como evento central (18:00 horas).
Los números no cierran en River. Tras ser eliminado de la Copa Argentina, el equipo de Gallardo suma otro gran traspié y crece la preocupación por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El delantero colombiano Sebastián Villa, héroe de la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina, se refirió públicamente a la causa de abuso sexual de la que fue absuelto recientemente.
El DT Millonario asumió la responsabilidad y reconoció que el equipo "no ha estado a la altura" de los objetivos. Dejó en claro que, después de terminar el campeonato, harán "un análisis de cómo seguir" con el proyecto.
Colapinto terminó 18° y quedó por encima de Gasly en la segunda práctica del GP de MéxicoDeportes24/10/2025
El argentino fue lo mejor de Alpine en las sesiones de entrenamiento en el autódromo Hermanos Rodríguez aunque fue de mayor a menor en sus tiempos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.