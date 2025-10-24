Veda electoral en Salta: qué está prohibido antes y durante los comicios

Flavio Peloc explicó las medidas policiales que buscan garantizar la seguridad y la transparencia en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Salta24/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

La Policía de la provincia de Salta implementará un operativo especial para garantizar el cumplimiento de la veda electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, según confirmó por Aries, Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales y Prensa de la institución.

Peloc explicó que las restricciones comenzaron desde la mañana de este viernes, prohibiendo actos públicos de proselitismo, difusión de encuestas y sondeos preelectorales hasta el cierre del acto electoral. En paralelo, desde la noche del sábado, se prohíbe el consumo, venta y suministro de bebidas alcohólicas, medida que será controlada estrictamente por personal policial.

“Si detectamos algún local que permita consumo o expendio de alcohol, actuaremos de inmediato”, aseguró Peloc, destacando que el operativo también incluirá la limpieza de cartelería y folletería política en las adyacencias de los establecimientos habilitados para votar, aunque la ley provincial no obligue a realizarlo.

El funcionario aclaró que reuniones familiares o celebraciones privadas están permitidas siempre que no generen disturbios y se respete la prohibición de alcohol. “Mientras se cumplan estas condiciones, las familias pueden reunirse con normalidad”, indicó.

Peloc subrayó que la estrategia policial busca garantizar la transparencia del proceso electoral y la seguridad de los votantes, coordinando controles preventivos en toda la provincia durante la jornada del domingo.

