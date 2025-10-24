Será el próximo martes 28, de 9 a 11, en el Eco Parque (zona norte) y de 11.30 a 13, en el Parque Los Sauces (zona sur). Para la reforestación se utilizarán alrededor de 100 especies nativas provistas por la empresa Holcim.
Veda electoral en Salta: qué está prohibido antes y durante los comicios
Flavio Peloc explicó las medidas policiales que buscan garantizar la seguridad y la transparencia en las elecciones legislativas del 26 de octubre.Salta24/10/2025Agustina Tolaba
La Policía de la provincia de Salta implementará un operativo especial para garantizar el cumplimiento de la veda electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, según confirmó por Aries, Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales y Prensa de la institución.
Peloc explicó que las restricciones comenzaron desde la mañana de este viernes, prohibiendo actos públicos de proselitismo, difusión de encuestas y sondeos preelectorales hasta el cierre del acto electoral. En paralelo, desde la noche del sábado, se prohíbe el consumo, venta y suministro de bebidas alcohólicas, medida que será controlada estrictamente por personal policial.
“Si detectamos algún local que permita consumo o expendio de alcohol, actuaremos de inmediato”, aseguró Peloc, destacando que el operativo también incluirá la limpieza de cartelería y folletería política en las adyacencias de los establecimientos habilitados para votar, aunque la ley provincial no obligue a realizarlo.
El funcionario aclaró que reuniones familiares o celebraciones privadas están permitidas siempre que no generen disturbios y se respete la prohibición de alcohol. “Mientras se cumplan estas condiciones, las familias pueden reunirse con normalidad”, indicó.
Peloc subrayó que la estrategia policial busca garantizar la transparencia del proceso electoral y la seguridad de los votantes, coordinando controles preventivos en toda la provincia durante la jornada del domingo.
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.
El sábado estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones de 8 a 13 horas. En tanto, el domingo la entrega de ejemplares se realizará en las delegaciones del interior, mientras que en Capital funcionará en la sede central y en el Hiper Libertad.
En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.
Avanza la repavimentación de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
Más de 1,1 millón de salteños podrán votar el 26 de octubre
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Sáenz anunció que Provincia financiará parte del trabajo en RN 51 para avanzar con el Corredor BioceánicoSalta23/10/2025
La Provincia asumirá parte del financiamiento de las obras entre Mina La Poma y Alto Chorillo, en la Ruta Nacional 51. "Empieza a hacerse realidad el sueño de la salida al Pacífico", expresó el mandatario.