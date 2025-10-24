Más de 1,1 millón de salteños podrán votar el 26 de octubre

Se acerca una nueva jornada electoral en Argentina: el próximo 26 de octubre se renovarán diputados y senadores en el Congreso nacional. En este contexto, la Cámara Nacional Electoral publicó los datos oficiales sobre los electores habilitados en cada distrito del país.

En Salta, un total de 1.117.076 ciudadanos y ciudadanas están habilitados para votar, distribuidos en 3.371 mesas dentro de 515 establecimientos educativos, organizados en 336 circuitos y 23 secciones electorales.

La provincia se suma así al más de 40 millones de argentinos habilitados a nivel nacional para participar en las elecciones legislativas, un acto clave para fortalecer la democracia y renovar la representación política en el Congreso.

Las tres provincias con mayor cantidad de votantes son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Buenos Aires lidera el padrón con 13.353.974 electores, distribuidos en 38.760 mesas y 6.487 establecimientos. Córdoba sigue con 3.120.707 votantes, repartidos en 9.262 mesas y 1.508 escuelas. Santa Fe completa el podio con 2.846.454 electores, que emitirán su voto en 8.423 mesas y 1.459 establecimientos.

Los ciudadanos podrán consultar el lugar de votación y la mesa asignada a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral, y se recuerda que es obligatorio presentarse con DNI vigente.

Dato clave: la organización de las elecciones incluye un dispositivo especial de seguridad y logística para garantizar que el sufragio se desarrolle con normalidad y transparencia en todos los distritos del país.