Avanza la repavimentación de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito

Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.

Salta24/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

La Dirección de Vialidad de Salta continúa con los trabajos de repavimentación en la ruta provincial 5, considerada una de las más extensas e importantes de la provincia por su rol en la conectividad productiva del departamento Anta.

Según informó el gobernador Gustavo Sáenz, los trabajos se ejecutan con recursos provinciales en un tramo de 30 kilómetros entre Lumbreras y Ceibalito. Para optimizar el ritmo de obra, se instaló en la zona la planta asfáltica que anteriormente funcionaba en la Capital, lo que permitirá avanzar posteriormente con la repavimentación entre Luis Burela y La Estrella.

“Construir y mejorar la infraestructura vial en toda la provincia es un compromiso que mantenemos para el desarrollo de nuestra Salta y la integración regional como motor de progreso”, expresó Sáenz en sus redes sociales.

La ruta 5 es una vía estratégica para el transporte de la producción agrícola, ganadera y forestal del este salteño, además de ser un corredor esencial para la vinculación entre localidades rurales y centros urbanos.

