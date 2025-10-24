Avanza la repavimentación de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito

En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
La Dirección de Vialidad de Salta continúa con los trabajos de repavimentación en la ruta provincial 5, considerada una de las más extensas e importantes de la provincia por su rol en la conectividad productiva del departamento Anta.
Según informó el gobernador Gustavo Sáenz, los trabajos se ejecutan con recursos provinciales en un tramo de 30 kilómetros entre Lumbreras y Ceibalito. Para optimizar el ritmo de obra, se instaló en la zona la planta asfáltica que anteriormente funcionaba en la Capital, lo que permitirá avanzar posteriormente con la repavimentación entre Luis Burela y La Estrella.
“Construir y mejorar la infraestructura vial en toda la provincia es un compromiso que mantenemos para el desarrollo de nuestra Salta y la integración regional como motor de progreso”, expresó Sáenz en sus redes sociales.
La ruta 5 es una vía estratégica para el transporte de la producción agrícola, ganadera y forestal del este salteño, además de ser un corredor esencial para la vinculación entre localidades rurales y centros urbanos.
Una de las obras destacadas de nuestro Plan de Conectividad Vial es la repavimentación de la ruta provincial 5, la más extensa de la provincia y fundamental para el desarrollo del departamento Anta, enclave de uno de los nodos productivos más importantes de Salta.— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 24, 2025
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
El Gobierno de Salta informó el cronograma de pagos de haberes correspondiente a octubre de 2025 para la Administración Pública Provincial.
39.858 jóvenes están habilitados para votar, distribuidos casi por igual entre mujeres (19.899) y varones (19.958), con un caso registrado como no binario.
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
