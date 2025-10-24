Casi 40.000 jóvenes de Salta podrán votar por primera vez este 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral informó que 1.139.315 jóvenes de entre 16 y 18 años podrán participar por primera vez en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En Salta, 39.858 jóvenes están habilitados para votar, distribuidos casi por igual entre mujeres (19.899) y varones (19.958), con un caso registrado como no binario.

Entre las provincias con mayor cantidad de votantes jóvenes se destacan Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La provincia de Buenos Aires lidera el padrón juvenil con 435.329 electores, seguida por Córdoba con 93.713 jóvenes y Santa Fe con 82.577 votantes de esta franja etaria.

El registro de jóvenes habilitados resalta la importancia de fomentar la participación temprana en la vida política y la educación cívica. La Cámara Nacional Electoral recuerda que los jóvenes deben verificar su mesa y sección de votación a través del portal oficial para ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

Este segmento representa una oportunidad para que los nuevos votantes contribuyan a definir la representación en el Congreso, renovando diputados y senadores. Además, su participación puede ser clave en localidades con alta concentración de jóvenes, como es el caso de Salta y las provincias más pobladas del país.