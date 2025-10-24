Casi 40.000 jóvenes de Salta podrán votar por primera vez este 26 de octubre

En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.
Salta24/10/2025Agustina Tolaba
La Cámara Nacional Electoral informó que 1.139.315 jóvenes de entre 16 y 18 años podrán participar por primera vez en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En Salta, 39.858 jóvenes están habilitados para votar, distribuidos casi por igual entre mujeres (19.899) y varones (19.958), con un caso registrado como no binario.
Entre las provincias con mayor cantidad de votantes jóvenes se destacan Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La provincia de Buenos Aires lidera el padrón juvenil con 435.329 electores, seguida por Córdoba con 93.713 jóvenes y Santa Fe con 82.577 votantes de esta franja etaria.
El registro de jóvenes habilitados resalta la importancia de fomentar la participación temprana en la vida política y la educación cívica. La Cámara Nacional Electoral recuerda que los jóvenes deben verificar su mesa y sección de votación a través del portal oficial para ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.
Este segmento representa una oportunidad para que los nuevos votantes contribuyan a definir la representación en el Congreso, renovando diputados y senadores. Además, su participación puede ser clave en localidades con alta concentración de jóvenes, como es el caso de Salta y las provincias más pobladas del país.
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
El Gobierno de Salta informó el cronograma de pagos de haberes correspondiente a octubre de 2025 para la Administración Pública Provincial.
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.