En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos

Avanza la repavimentación de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.Salta24/10/2025Ivana Chañi
El representante de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, informó que la asamblea de pilotos desarrollada este viernes 24 de octubre afectó solo a un vuelo en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes.
“En Salta la asamblea afectó únicamente a un vuelo, el AR1494, con una demora de dos horas. El resto de las operaciones dentro de la franja horaria se desarrollaron con normalidad y los pasajeros fueron reubicados”, señaló el dirigente.
Armanino pidió al Gobierno nacional que abra canales de diálogo con los distintos gremios aeronáuticos. “Necesitamos una respuesta por parte del Gobierno y de las figuras responsables”, sostuvo, al tiempo que recordó que el reclamo no involucra solo a los pilotos, sino también a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y otras áreas del sector.
Según explicó, la situación salarial es crítica: “La pérdida del poder adquisitivo alcanza casi el 79% de los sueldos, por eso es urgente una recomposición”.
Finalmente, subrayó que las medidas buscan “defender el salario y garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo”.
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
El Gobierno de Salta informó el cronograma de pagos de haberes correspondiente a octubre de 2025 para la Administración Pública Provincial.
39.858 jóvenes están habilitados para votar, distribuidos casi por igual entre mujeres (19.899) y varones (19.958), con un caso registrado como no binario.
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.