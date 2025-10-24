En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos

El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.

El representante de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, informó que la asamblea de pilotos desarrollada este viernes 24 de octubre afectó solo a un vuelo en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

“En Salta la asamblea afectó únicamente a un vuelo, el AR1494, con una demora de dos horas. El resto de las operaciones dentro de la franja horaria se desarrollaron con normalidad y los pasajeros fueron reubicados”, señaló el dirigente.

Armanino pidió al Gobierno nacional que abra canales de diálogo con los distintos gremios aeronáuticos. “Necesitamos una respuesta por parte del Gobierno y de las figuras responsables”, sostuvo, al tiempo que recordó que el reclamo no involucra solo a los pilotos, sino también a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y otras áreas del sector.

Según explicó, la situación salarial es crítica: “La pérdida del poder adquisitivo alcanza casi el 79% de los sueldos, por eso es urgente una recomposición”.

Finalmente, subrayó que las medidas buscan “defender el salario y garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo”.

 

