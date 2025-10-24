Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.
Invitan a participar de la plantación de árboles nativos en parques de la ciudad
Será el próximo martes 28, de 9 a 11, en el Eco Parque (zona norte) y de 11.30 a 13, en el Parque Los Sauces (zona sur). Para la reforestación se utilizarán alrededor de 100 especies nativas provistas por la empresa Holcim.Salta24/10/2025
El próximo martes 28 se llevará adelante una plantación masiva de árboles nativos en dos importantes pulmones verdes de la ciudad. La jornada se de 9 a 11, en el Eco Parque de la zona norte, y de 11.30 a 13 en el Parque Los Sauces de la zona sur.
Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, se destacó que el uso de especies nativas favorece la adaptación al entorno, mejora la biodiversidad y reduce los problemas fitosanitarios, contribuyendo así a un ecosistema urbano más saludable y sostenible.
"Esta actividad forma parte del convenio que firmamos con la empresa Holcim, mediante el cual intercambiamos los neumáticos recolectados en el Neumatón por especies nativas para reforestar espacios verdes municipales. En esta oportunidad se plantarán alrededor de 100 árboles en cada punto, entre lapachos, algarrobos, palos borrachos y molles”, detalló el director General de Desarrollo Sostenible, José Piu, director General de Desarrollo Sostenible.
El funcionario indicó, además, que se busca recuperar la vegetación de la orilla del río Arenales y seguir mejorando la calidad ambiental de la ciudad.
Se invita a vecinos, organizaciones e instituciones educativas a sumarse a esta acción ambiental comunitaria. Quienes deseen participar deberán inscribirse mediante un código QR.
El sábado estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones de 8 a 13 horas. En tanto, el domingo la entrega de ejemplares se realizará en las delegaciones del interior, mientras que en Capital funcionará en la sede central y en el Hiper Libertad.
Veda electoral en Salta: qué está prohibido antes y durante los comicios
Flavio Peloc explicó las medidas policiales que buscan garantizar la seguridad y la transparencia en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.
Avanza la repavimentación de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
Más de 1,1 millón de salteños podrán votar el 26 de octubre
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Sáenz anunció que Provincia financiará parte del trabajo en RN 51 para avanzar con el Corredor BioceánicoSalta23/10/2025
La Provincia asumirá parte del financiamiento de las obras entre Mina La Poma y Alto Chorillo, en la Ruta Nacional 51. "Empieza a hacerse realidad el sueño de la salida al Pacífico", expresó el mandatario.