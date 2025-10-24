Invitan a participar de la plantación de árboles nativos en parques de la ciudad

El próximo martes 28 se llevará adelante una plantación masiva de árboles nativos en dos importantes pulmones verdes de la ciudad. La jornada se de 9 a 11, en el Eco Parque de la zona norte, y de 11.30 a 13 en el Parque Los Sauces de la zona sur.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, se destacó que el uso de especies nativas favorece la adaptación al entorno, mejora la biodiversidad y reduce los problemas fitosanitarios, contribuyendo así a un ecosistema urbano más saludable y sostenible.

"Esta actividad forma parte del convenio que firmamos con la empresa Holcim, mediante el cual intercambiamos los neumáticos recolectados en el Neumatón por especies nativas para reforestar espacios verdes municipales. En esta oportunidad se plantarán alrededor de 100 árboles en cada punto, entre lapachos, algarrobos, palos borrachos y molles”, detalló el director General de Desarrollo Sostenible, José Piu, director General de Desarrollo Sostenible.

El funcionario indicó, además, que se busca recuperar la vegetación de la orilla del río Arenales y seguir mejorando la calidad ambiental de la ciudad.

Se invita a vecinos, organizaciones e instituciones educativas a sumarse a esta acción ambiental comunitaria. Quienes deseen participar deberán inscribirse mediante un código QR.