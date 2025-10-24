Será el próximo martes 28, de 9 a 11, en el Eco Parque (zona norte) y de 11.30 a 13, en el Parque Los Sauces (zona sur). Para la reforestación se utilizarán alrededor de 100 especies nativas provistas por la empresa Holcim.
Este fin de semana el Registro Civil activará las guardias para la entrega de DNI
El sábado estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones de 8 a 13 horas. En tanto, el domingo la entrega de ejemplares se realizará en las delegaciones del interior, mientras que en Capital funcionará en la sede central y en el Hiper Libertad.Salta24/10/2025
La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo informó que durante este fin de semana, como ocurre habitualmente, se activarán las guardias de inscripción de nacimientos, defunciones e identificaciones. Además, se reforzarán las guardias destinadas a la entrega de DNI.
Las guardias de entrega de DNI se reforzarán en toda la provincia con horario especial. El sábado 25 de octubre estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones del organismo de 8 a 13 horas.
El domingo 26, las oficinas del Registro Civil de toda la provincia continuarán entregando DNI en el mismo horario. Las delegaciones de Cafayate, Metán, Tartagal, Orán y Rosario de la Frontera, junto a la sede central de Almirante Brown 160 y el CDR del Hiper Libertad (ambas en Capital), atenderán de 8 a 18 horas.
Durante todo el fin de semana se podrán inscribir en la oficina del Hospital Materno Infantil todos los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.
En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.
El sábado y domingo estarán habilitadas las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el CDR del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.
La atención comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.
Veda electoral en Salta: qué está prohibido antes y durante los comicios
Flavio Peloc explicó las medidas policiales que buscan garantizar la seguridad y la transparencia en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En Salta solo un vuelo sufrió demoras por la asamblea de pilotos
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) en Salta, Juan Pablo Armanino, confirmó que la medida gremial afectó únicamente al vuelo AR1494, con dos horas de demora.
Avanza la repavimentación de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito
Por X, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que la obra forma parte del Plan de Conectividad Vial y busca potenciar el desarrollo del departamento Anta.
Más de 1,1 millón de salteños podrán votar el 26 de octubre
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Sáenz anunció que Provincia financiará parte del trabajo en RN 51 para avanzar con el Corredor BioceánicoSalta23/10/2025
La Provincia asumirá parte del financiamiento de las obras entre Mina La Poma y Alto Chorillo, en la Ruta Nacional 51. "Empieza a hacerse realidad el sueño de la salida al Pacífico", expresó el mandatario.