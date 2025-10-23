Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta

Denuncian “persecución sindical” a docentes en Salta
La secretaria general de SITEPSA, Victoria Cervera, advirtió que algunos trabajadores perdieron hasta 500.000 pesos, por lo que el sindicato presentó un amparo judicial para frenar las sanciones.
De cara a las elecciones de este 26 de octubre, cabe recordar las disposiciones del Código Electoral Nacional (Ley 19.945) que fijan una serie de prohibiciones antes y durante la jornada electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y la tranquilidad pública.
Según el artículo 71 del Código, desde 48 horas antes de la apertura de los comicios y hasta su cierre estará prohibido realizar actos públicos de proselitismo, publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales.
Durante el día de la elección, los electores no podrán portar armas, usar banderas, divisas u otros distintivos partidarios, y también estará vedado tomar fotografías de la Boleta Única dentro del cuarto oscuro.
Además, se prohíben los espectáculos populares, fiestas, reuniones públicas no relacionadas con el acto electoral y la venta de bebidas alcohólicas, que deberán cesar hasta tres horas después del cierre del comicio.
Otra disposición establece que los locales partidarios no podrán abrirse dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, y que tampoco se podrán instalar mesas en cercanías de las sedes partidarias.
Por último, el artículo 71, inciso h, prohíbe publicar o difundir proyecciones y encuestas sobre los resultados de la elección durante el desarrollo de los comicios y hasta tres horas después de su cierre, es decir, hasta las 21:00 del domingo.
El incumplimiento de estas normas puede derivar en multas o sanciones tanto para personas físicas como jurídicas, según lo dispuesto en los artículos 128 bis y 128 ter del mismo Código.
La alerta amarilla por tormentas alcanza a varios departamentos de la provincia, con probabilidad de lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica.
En el predio central ubicado en Avenida San Martín 782 se realizarán tareas de limpieza profunda el jueves 23, a partir de las 14 horas. El viernes 24 abrirá en horario normal, confirmaron desde la administración.
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de entrega de nuevas unidades a la Policía de Salta. En lo que va del año se sumaron 147 vehículos. El ministro de Seguridad destacó una inversión “histórica” en seguridad.
El Servicio Penitenciario de Salta abrió la convocatoria para aspirantes a cadetes para el período lectivo 2026-2028. La preinscripción será online y estará habilitada desde este viernes 24 de octubre hasta el 3 de noviembre.
El presidente del directorio resaltó que el apoyo provincial permite sostener el servicio y cubrir parcialmente los costos operativos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.