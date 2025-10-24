La Justicia inspeccionó el pozo petrolero fuera de control en Orán

El juez Gustavo Morizzio recorrió el pozo de Lomas de Olmedo, denunciado por causar contaminación y la muerte de animales. Está fuera de control desde marzo.

Judiciales24/10/2025

WhatsApp Image 2025-10-24 at 11.22.05

Este jueves por la mañana el juez de Garantías 2 de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio encabezó una inspección ocular del pozo petrolero de Lomas de Olmedo.

A la inspección de este pozo, identificado como OL-x10, se sumó también la del área circundante ubicada en el paraje La Estrella del Municipio de Pichanal. 

pozo petrolero pichanal (1)Provincia busca operadora para pozos que deja la quebrada President SA: “Está difícil”

Esta actividad se realizó en el marco de una causa iniciada en la fiscalía penal en 2023, cuando los puesteros denunciaron el desastre ambiental biológico, con la muerte de animales autóctonos y aves silvestres, que además de afectaba la flora nativa de su entorno debido a los derrames y emanación de gases. Cabe resaltar que el pozo petrolero está fuera de control desde marzo pasado.

La medida tuvo la finalidad de conocer la situación actual del pozo petrolero. Participaron la fiscal penal de Pichanal Sofía Fuentes Mayorga, la actora civil de la fiscal Marcela Fernández, el querellante en representación de los puesteros de la zona Marcelo Fernández. Además estuvo presente el personal del CIF Salta que fueron los encargados de la evaluación y tomas de muestras, acompañado del personal de Bomberos de la Policía provincial.

