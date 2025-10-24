Imputaron por grooming a un hombre de 28 años que se hacía pasar por niña

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó por el delito de grooming a un hombre de 28 años que fue detenido en un allanamiento en Molinos.

Judiciales24/10/2025

grooming_0

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputo de forma provisional a un hombre de 28 años como autor del delito de grooming en perjuicio de un menor de edad.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa particular y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.

La investigación inició a partir de la denuncia radicada por la madre de un menor de edad, al tomar conocimiento de que su hijo intercambiaba mensajes de WhatsApp con una persona mayor, quien fingía ser una niña, y le solicitaba el envío de imágenes con contenido íntimo bajo amenazas.

La evidencia digital secuestrada al sospechoso será analizada, mientras la investigación continúa en trámite.

