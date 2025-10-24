Investigan a diez personas por comercializar drogas dentro y fuera del penal de Villa Las Rosas

Triple crimen narco: el fiscal pidió las preventivas de los detenidos y el pase de la causa al fuero federalJudiciales24/10/2025
Además, se dio a conocer el video del allanamiento de la Policía a la casa del horror.
La investigación inició con denuncias anónimas a la web del Ministerio Público Fiscal. Se logró establecer que la actividad involucraba a una mujer, su hijo y familiares alojados en el penal.
El fiscal penal Daniel Espilocín, interino en la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), imputó provisionalmente a cinco hombres y dos mujeres por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido en un establecimiento de detención.
Además, imputó a otros dos hombres y una mujer por comercialización de estupefacientes en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil.
Las diez personas fueron detenidas el martes pasado, tras una investigación de diez meses encabezada por la UFINAR, iniciada a partir de denuncias anónimas realizadas en la web del Ministerio Público Fiscal que señalaban la venta de drogas en el barrio 20 de Febrero. El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt encomendó las tareas investigativas al Grupo de Drogas 2 de la Policía de Salta.
Durante la investigación se determinó que una mujer y su hijo encabezaban la venta de estupefacientes en la zona y contaban con una pareja proveedora. Al avanzar las tareas, surgió que el marido de la mujer, actualmente detenido en la Unidad Carcelaria 1, habría continuado dirigiendo la operación desde el penal junto con dos de sus hijos, también alojados allí.
Los investigadores establecieron que las parejas de los internos eran quienes ingresaban la droga al penal durante las visitas, mientras que otro hombre actuaba como proveedor externo. También se pudo establecer que familiares de internos del penal realizaban transferencias mediante billeteras virtuales a la mujer y su hijo, como parte del circuito de comercialización.
Con las pruebas reunidas, el Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de seis domicilios vinculados con la causa y de cuatro celdas del penal de Villa Las Rosas.
Durante los procedimientos se secuestró una cantidad significativa de pasta base (cocaína) y marihuana, armas de distintos calibres, balanzas grameras, celulares, dinero en efectivo, motocicletas y documentación de interés.
En las celdas allanadas se hallaron dosis de pasta base ocultas en una pared, recortes varios, celulares y cargadores, además de anotaciones relacionadas con la investigación.
