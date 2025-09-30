Provincia busca operadora para pozos que deja la quebrada President SA: “Está difícil”

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, confirmó que la Provincia asumió el control del yacimiento de Lomas de Olmedo, en Pichanal, luego de la quiebra de la empresa President.

“Hoy tenemos controlado el control, así definiría la situación. Avanzamos en estudios técnicos para decidir si se sofoca el pozo desde la boca actual o si se perfora un pozo de alivio, lo que tendría un costo mucho mayor”, explicó en declaraciones en Aries.

Actualmente, la Provincia mantiene custodia en el yacimiento y busca garantizar que la producción –entre 20 y 25 m³ de crudo por día– no se interrumpa. “No queremos que se pierdan puestos de trabajo ni que se sume un nuevo yacimiento paralizado en la cuenca norte”, remarcó De los Ríos.

El ministro señaló que ya se iniciaron contactos con empresas interesadas en hacerse cargo de la operación, pero advirtió que la falta de refinería en Campo Durán y los altos costos logísticos dificultan encontrar un nuevo operador.

“Estamos trabajando en alternativas de transición para que el yacimiento no se enfríe. Confiamos en que vamos a encontrar una salida”, concluyó.