Sáenz no descartó ser candidato por un nuevo mandato como Gobernador

Urtubey palpitó una elección “reñida” pero confía en el apoyo de los salteños a Fuerza Patria
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
Reconoció que existen posibilidades para encabezar un nuevo mandato, aunque fue cauto, enfatizó en la importancia de reconocer las expectativas de la gente y las circunstancias del momento.Cara a Cara23/10/2025
El Gobernador de Salta, el Dr. Gustavo Sáenz, visitó Cara a Cara, y habló sobre la campaña electoral de cara al próximo domingo, sobre la situación de la provincia y su futuro político.
Aseguró que en política no se puede hacer "futurología". Cuestionó a los que habiendo ganado una elección ya se montan en la campaña por la gobernación o la presidencia. El Gobernador indicó que una eventual candidatura debe tener en cuenta y valorar, el contexto social, el contexto económico, "yo no puedo hablar de aquí a dos años qué es lo que voy a hacer", indicó en un primer momento.
Ratificó su compromiso con los Salteños, incluso antes que ser nuevamente candidato dijo, "quiero dejar a una Salta distinta".
En ese sentido, aseguró que su gobierno leyó el mensaje que la gente les dió en las urnas, "la gente no se equivoca", manifestó.
Ante la insistencia del periodista por una posible nueva candidatura, Sáenz aseguró que existen las posibilidades para que pueda hacerlo, sin embargo remarcó que será necesario evaluar el cuadro político y social llegada la hora de las elecciones en dos años.
Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional de Fuerza Patria, afirmó que en Salta hay dirigentes que “se disfrazan de opositores” mientras apoyan al oficialismo nacional.
Ocurrió mientras se trasladaba en una camioneta desde Orán a Anta, en la ruta, un proyectil impactó en un vidrio del vehículo en el que se trasladaba el candidato.
El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la política económica del Gobierno nacional, denunció la paralización de la obra pública y advirtió que el endeudamiento recaerá sobre la sociedad.
El dirigente de Política Obrera cuestionó el discurso opositor del espacio peronista y afirmó que “colaboraron con el gobierno actual”. Llamó a votar por Violeta Gill y Julio Quintana como “alternativa obrera”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El gobernador Gustavo Sáenz acompañó a los candidatos de Primero Los Salteños en el cierre de campaña en la zona oeste de la capital, donde agradeció el apoyo con un mensaje en redes sociales.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
El fenómeno afectó a la ciudad de Tartagal y distintas localidades del departamento San Martín. Lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles provocaron anegamientos y cortes de energía.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.