Sáenz no descartó ser candidato por un nuevo mandato como Gobernador

Reconoció que existen posibilidades para encabezar un nuevo mandato, aunque fue cauto, enfatizó en la importancia de reconocer las expectativas de la gente y las circunstancias del momento.

Cara a Cara23/10/2025

El Gobernador de Salta, el Dr. Gustavo Sáenz, visitó Cara a Cara, y habló sobre la campaña electoral de cara al próximo domingo, sobre la situación de la provincia y su futuro político.

Aseguró que en política no se puede hacer "futurología". Cuestionó a los que habiendo ganado una elección ya se montan en la campaña por la gobernación o la presidencia. El Gobernador indicó que una eventual candidatura debe tener en cuenta y valorar, el contexto social, el contexto económico, "yo no puedo hablar de aquí a dos años qué es lo que voy a hacer", indicó en un primer momento.

Ratificó su compromiso con los Salteños, incluso antes que ser nuevamente candidato dijo, "quiero dejar a una Salta distinta". 

En ese sentido,  aseguró que su gobierno leyó el mensaje que la gente les dió en las urnas, "la gente no se equivoca", manifestó. 

Ante la insistencia del periodista por una posible nueva candidatura, Sáenz aseguró que existen las posibilidades para que pueda hacerlo, sin embargo remarcó que será necesario evaluar el cuadro político y social llegada la hora de las elecciones en dos años. 

