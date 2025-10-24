Tres imputados por la golpiza a un joven en Orán

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional por el delito de "lesiones graves" a los tres hombres acusados de golpear a un joven a la salida de un local bailable el pasado domingo.

Judiciales24/10/2025

ataque en orán

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a tres hombres mayores de edad, como coautores del delito de lesiones graves.

Durante la audiencia de imputación, fueron asistidos por la defensa particular y los tres prestaron declaración. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezcan detenidos, mientras se cumplen distintas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

ataque en oránBrutal golpiza a la salida de un boliche en Orán dejó a un joven en coma

La investigación inició tras la denuncia de la madre de un hombre, quien en inmediaciones de calles Bolivia y Bustamante de esa ciudad, fue agredido en la vía pública por personas desconocidas cuando se retiraba de un boliche, y permanece internado con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Te puede interesar
Lo más visto
Frase 1920 x 1080

Desvinculación

Opinión23/10/2025

La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail