Tres imputados por la golpiza a un joven en Orán

Triple crimen narco: el fiscal pidió las preventivas de los detenidos y el pase de la causa al fuero federalJudiciales24/10/2025
Además, se dio a conocer el video del allanamiento de la Policía a la casa del horror.
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional por el delito de "lesiones graves" a los tres hombres acusados de golpear a un joven a la salida de un local bailable el pasado domingo.Judiciales24/10/2025
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a tres hombres mayores de edad, como coautores del delito de lesiones graves.
Durante la audiencia de imputación, fueron asistidos por la defensa particular y los tres prestaron declaración. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezcan detenidos, mientras se cumplen distintas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
La investigación inició tras la denuncia de la madre de un hombre, quien en inmediaciones de calles Bolivia y Bustamante de esa ciudad, fue agredido en la vía pública por personas desconocidas cuando se retiraba de un boliche, y permanece internado con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
El juez Gustavo Morizzio recorrió el pozo de Lomas de Olmedo, denunciado por causar contaminación y la muerte de animales. Está fuera de control desde marzo.
Tras un operativo en Palermo, la artista fue rescatada y el imputado será indagado en las próximas horas.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó por el delito de grooming a un hombre de 28 años que fue detenido en un allanamiento en Molinos.
Una ampliación de la denuncia fue firmada sin autorización del denunciante, por lo que la Fiscalía investiga para esclarecer los hechos.
La denuncia apunta a pagos irregulares a empresas tecnológicas y maniobras dentro del organismo previsional.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.