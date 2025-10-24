Detectan firma falsa en denuncia y la Justicia reabre el caso

Triple crimen narco: el fiscal pidió las preventivas de los detenidos y el pase de la causa al fuero federalJudiciales24/10/2025
Además, se dio a conocer el video del allanamiento de la Policía a la casa del horror.
Una ampliación de la denuncia fue firmada sin autorización del denunciante, por lo que la Fiscalía investiga para esclarecer los hechos.Judiciales24/10/2025
La denuncia original fue radicada el 30 de marzo y, ante la falta de avances en la investigación, el denunciante se presentó en la Fiscalía, donde se le informó sobre la existencia de una ampliación de denuncia en la que se solicitaba no continuar con la investigación, argumentando que la persona acusada había realizado el pago adeudado.
Al revisar el documento, el denunciante advirtió que la firma al pie de la ampliación no correspondía a la suya, lo que motivó la intervención inmediata.
En consecuencia, el fiscal Ruiz de los Llanos dispuso la obtención de copia de la ampliación de la denuncia y la citación del damnificado a fin de que aporte precisiones sobre los hechos, con el propósito de esclarecer la situación y proseguir con la investigación.
El juez Gustavo Morizzio recorrió el pozo de Lomas de Olmedo, denunciado por causar contaminación y la muerte de animales. Está fuera de control desde marzo.
Tras un operativo en Palermo, la artista fue rescatada y el imputado será indagado en las próximas horas.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó por el delito de grooming a un hombre de 28 años que fue detenido en un allanamiento en Molinos.
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional por el delito de "lesiones graves" a los tres hombres acusados de golpear a un joven a la salida de un local bailable el pasado domingo.
La denuncia apunta a pagos irregulares a empresas tecnológicas y maniobras dentro del organismo previsional.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.