Detectan firma falsa en denuncia y la Justicia reabre el caso

Una ampliación de la denuncia fue firmada sin autorización del denunciante, por lo que la Fiscalía investiga para esclarecer los hechos.

Judiciales24/10/2025

falsificacion-firmas

La denuncia original fue radicada el 30 de marzo y, ante la falta de avances en la investigación, el denunciante se presentó en la Fiscalía, donde se le informó sobre la existencia de una ampliación de denuncia en la que se solicitaba no continuar con la investigación, argumentando que la persona acusada había realizado el pago adeudado.

Al revisar el documento, el denunciante advirtió que la firma al pie de la ampliación no correspondía a la suya, lo que motivó la intervención inmediata.

En consecuencia, el fiscal Ruiz de los Llanos dispuso la obtención de copia de la ampliación de la denuncia y la citación del damnificado a fin de que aporte precisiones sobre los hechos, con el propósito de esclarecer la situación y proseguir con la investigación.

