Muy crítico en relación a la situación política y económica del país, el ex legislador aseguró que el gobierno nacional pretende dejar al 70% de la población afuera de cualquier tipo de oportunidades.
Urtubey denunció que sufrió un atentado en el marco de la campaña
Ocurrió mientras se trasladaba en una camioneta desde Orán a Anta, en la ruta, un proyectil impactó en un vidrio del vehículo en el que se trasladaba el candidato.Cara a Cara16/10/2025
"Quiero creer que fue casualidad", explicó el ex Gobernador Juan Manuel Urtubey, candidato a Senador Nacional por Fuerza Patria, en su visita a Cara a Cara.
"Hoy, yendo desde Orán a Anta, sufrí un atentado en el vehículo en el que nos trasladabamos, quiero creer que fue casualidad, pero reventaron el vidrio", explicó. "Antes de llegar a Pizarro, después de pasar los controles policiales, apareció de la nada un proyectil que rompió un vidrio polarizado del costado", agregó.
Urtubey confirmó que realizaron la denuncia ante las fuerzas de seguridad, y el proceso en adelante será una investigación sobre lo ocurrido.
El candidato lamentó que la campaña electoral se desarrolle en un ambiente de mayor violencia. "Existe un gran nivel de opresión que ejerce el gobierno provincial en esta elección", en su recorrido por la provincia advirtió que la gente está atemorizada y que sufre represalias por parte de los funcionarios provinciales y municipales incluso si los saludan".
"Mirá que yo peleé contra el aparato de Romero hace muchos años, pero lo que hoy se está viviendo es realmente muy pero muy complejo", advirtió Urtubey.
Por último el candidato a senador nacional apuntó contra el ejecutivo provincial por una suerte de extorsión contra los Intendentes a cambio de apoyo electoral, "no sé si todos estarán de acuerdo en apoyar a Milei, pero está claro la sociedad entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional".
“Las luces del poder hacen olvidar el origen”: el padre Méndez pidió coherencia políticaCara a Cara10/10/2025
El sacerdote llamó a la dirigencia a recordar los mandatos con los que fueron elegidos. “Los votos no son solo del presidente, duele ver cuando alguien llega a Buenos Aires con un mandato y luego cambia”, dijo.
Para Martinelli, Sáenz mantiene un pacto político con Milei
Guillermo Martinelli, diputado provincial mandato cumplido, afirmó que el mandatario salteño “sigue apoyando al mileísmo” y que los legisladores que responden a él “favorecieron al Gobierno nacional” en el Congreso.
La Iglesia advierte que la pobreza “se expandió a todos los sectores” y crece la demanda de ayudaCara a Cara10/10/2025
El padre Raúl Méndez señaló que en su diócesis ya hay más de 60 comedores activos. “Cada semana llegan más personas a pedir comida, ropa y medicamentos” relató.
Con gran optimismo el ex legislador analizó el escenario político a tres semanas de las elecciones nacionales y consideró que el resultado de Milei en Salta será un "fracaso".
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.