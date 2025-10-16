Urtubey denunció que sufrió un atentado en el marco de la campaña

"Quiero creer que fue casualidad", explicó el ex Gobernador Juan Manuel Urtubey, candidato a Senador Nacional por Fuerza Patria, en su visita a Cara a Cara.

"Hoy, yendo desde Orán a Anta, sufrí un atentado en el vehículo en el que nos trasladabamos, quiero creer que fue casualidad, pero reventaron el vidrio", explicó. "Antes de llegar a Pizarro, después de pasar los controles policiales, apareció de la nada un proyectil que rompió un vidrio polarizado del costado", agregó.

Urtubey confirmó que realizaron la denuncia ante las fuerzas de seguridad, y el proceso en adelante será una investigación sobre lo ocurrido.

El candidato lamentó que la campaña electoral se desarrolle en un ambiente de mayor violencia. "Existe un gran nivel de opresión que ejerce el gobierno provincial en esta elección", en su recorrido por la provincia advirtió que la gente está atemorizada y que sufre represalias por parte de los funcionarios provinciales y municipales incluso si los saludan".

"Mirá que yo peleé contra el aparato de Romero hace muchos años, pero lo que hoy se está viviendo es realmente muy pero muy complejo", advirtió Urtubey.

Por último el candidato a senador nacional apuntó contra el ejecutivo provincial por una suerte de extorsión contra los Intendentes a cambio de apoyo electoral, "no sé si todos estarán de acuerdo en apoyar a Milei, pero está claro la sociedad entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional".