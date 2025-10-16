Balearon la camioneta de Urtubey

Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.

Salta16/10/2025

G3alMfPWIAAuf-L?format=jpg&name=large

El hecho ocurrió este jueves 16 de octubre, cuando el exgobernador y candidato a Senador de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, se trasladaba desde la localidad de Orán, por la ruta provincial N° 5, hacia General Pizarro, Anta.

Pasadas las 17 horas, se radicó la denuncia en la Comisaría N° 9 de San Lorenzo.

"De un momento a otro sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo, haciendo notar que tal impacto ocasionó la rotura total del vidrio de la ventana”, detalla el escrito.

Además de Urtubey, iban otras dos personas a bordo del vehículo y aunque confirmaron que “ninguno resultó herido", dejaron sentado que la situación "fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y no fue un simple proyectil”.

