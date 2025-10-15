El fiscal recalificó la causa y ahora la influencer enfrenta cargos por contrabando simulado en concurso real, con una pena más elevada.
La minería cambió el mapa laboral de Salta y elevó la competencia por el talento, según especialista
Sociedad15/10/2025Ivana Chañi
La consultora en recursos humanos Victoria Gallo aseguró en Aries que el desarrollo minero en Salta transformó por completo la dinámica del empleo provincial. “La minería marcó un antes y un después en el mercado laboral, porque elevó los salarios, mejoró las condiciones y obligó a otras empresas a replantearse cómo atraer y retener talento”, explicó.
Aunque la baja del precio del litio afectó temporalmente la actividad, Gallo sostuvo que el sector sigue siendo el principal motor económico de la provincia. “El impacto se siente en toda la cadena: proveedores, transporte, hotelería y servicios. Por eso el efecto derrame es real”, afirmó.
Según la especialista, la expansión minera “levantó la vara” en materia de sueldos y beneficios, generando competencia entre empresas locales y corporaciones internacionales. “El empleador salteño hoy compite no solo con la empresa vecina, sino con multinacionales que ofrecen desarrollo profesional, idiomas y capacitación permanente”, señaló.
Gallo subrayó la necesidad de reforzar la formación técnica y profesional. Citó una encuesta de Poliarquía que revela las especialidades más demandadas para los próximos cinco años en el sector minero: electromecánica (54%), mecánica (58%), electricidad (46%) y ciencias químicas (42%).
“Hay oportunidades concretas para jóvenes y adultos, pero se necesita capacitación. No alcanza con haber terminado el secundario: el mercado busca técnicos calificados y competencias digitales”, advirtió.
En ese sentido, destacó el crecimiento de la oferta educativa provincial: “Instituciones como la Escuela de Artes y Oficios, Upateco, la UFIDE y los terciarios técnicos son aliados fundamentales para preparar a los nuevos trabajadores de la minería”.
