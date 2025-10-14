La costura es en realidad un oficio muy antiguo que se fue desarrollando con el paso del tiempo y que tradicionalmente han venido desempeñando las mujeres.
Los precios en el mercado San Miguel: frutas, verduras y productos de estación
Zanahorias, cebollas y choclos mantienen valores estables, mientras que palta, mango y uvas importadas encabezan la lista de lo más caro.Sociedad14/10/2025Agustina Tolaba
Un Mercado a Puertas Abiertas realizó un relevamineto de precios en el mercado San Miguel de frutas y verduras, con productos de temporada a la cabeza del aumento.
Entre las frutas, la frutilla se mantiene accesible, con el cuarto de kilo a $1.000 y $1.500, mientras que las bandejas especiales de medio kilo aproximadamente se consiguen a $3.000. Las manzanas rojas y verdes cuestan $3.000 el kilo, los mangos $4.000 y las bananas $6.000 por kilo. La sandía se ofrece en trozos de menor tamaño a $1.000 la porción, mientras que la fruta entera alcanza los $2.000 por kilo.
Otros productos destacados incluyen el cacao en fruta, con un precio de $12.000 por kilo, la chirimoya a $10.000 y los duraznos pequeños a $6.000 el kilo. La palta mantiene su precio y se vende a $6.000, mientras que las uvas importadas de Brasil alcanzan los $12.000 por kilo.
Entre las verduras, el tomate se consigue a $1.500 el kilo, el zapallo a $4.000 y el zapallito verde a $1.500. La zanahoria también se mantiene en $1.500, la papa en $1.000 por kilo y la cebolla sigue siendo económica a $500. Por su parte, el choclo se vende a $1.000 cada unidad.
En un concierto cargado de sentimiento, el artista colombiano interpretó “Y se llama Perú” y pidió mantener viva la herencia criolla como símbolo de unión nacional.
Día de la Madre con meriendas, clases de zumba, concurso de baile y otras actividadesSociedad13/10/2025
Los puntos designados son los CIC's de Asunción, Bicentenario, Sta. Cecilia y Solidaridad. Habrá bingo, meriendas, clases de zumba, jornadas saludables, concursos de bailes y mucho más.
“Varones Unidos”, la agrupación que fundó el acusado del doble femicidio y el secuestro de su hijo en CórdobaSociedad13/10/2025
La organización promueve discursos de odio contra el feminismo y la igualdad de género.
Martín Guzmán felicitó a su director de tesis por el Nobel de Economía
Peter Howitt recibió el Premio Nobel 2025 por sus investigaciones sobre crecimiento y política monetaria, mientras Guzmán lo recuerda como “fantástico” en su formación doctoral.
El Parque Bicentenario de Salta será sede del 5° Desafío MTB para recaudar fondos para el Hospital Materno Infantil. Distancias, fechas y objetivos del evento.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.