Los precios en el mercado San Miguel: frutas, verduras y productos de estación

Un Mercado a Puertas Abiertas realizó un relevamineto de precios en el mercado San Miguel de frutas y verduras, con productos de temporada a la cabeza del aumento.

Entre las frutas, la frutilla se mantiene accesible, con el cuarto de kilo a $1.000 y $1.500, mientras que las bandejas especiales de medio kilo aproximadamente se consiguen a $3.000. Las manzanas rojas y verdes cuestan $3.000 el kilo, los mangos $4.000 y las bananas $6.000 por kilo. La sandía se ofrece en trozos de menor tamaño a $1.000 la porción, mientras que la fruta entera alcanza los $2.000 por kilo.

Otros productos destacados incluyen el cacao en fruta, con un precio de $12.000 por kilo, la chirimoya a $10.000 y los duraznos pequeños a $6.000 el kilo. La palta mantiene su precio y se vende a $6.000, mientras que las uvas importadas de Brasil alcanzan los $12.000 por kilo.

Entre las verduras, el tomate se consigue a $1.500 el kilo, el zapallo a $4.000 y el zapallito verde a $1.500. La zanahoria también se mantiene en $1.500, la papa en $1.000 por kilo y la cebolla sigue siendo económica a $500. Por su parte, el choclo se vende a $1.000 cada unidad.