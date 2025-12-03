Estudian la opinión de los salteños sobre el final de la vida: “Es entender cómo comunicamos y decidimos”

El Comité de Bioética Clínica del Hospital San Bernardo inició una convocatoria a la comunidad para participar de un estudio de investigación destinado a conocer las actitudes de la población salteña frente al final de la vida y la toma de decisiones en salud.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, la jefa del Servicio de Cuidados Paliativos, Ana Cobo, explicó que en situaciones de enfermedades graves o que amenacen la vida, se vuelve fundamental entender “cómo pensamos, cómo decidimos, cuánta información queremos y podemos manejar, y cómo es la comunicación con el equipo de salud”.

Además, comentó que ya se había realizado un estudio similar en 2019, pero que la pandemia pudo haber modificado parte de esas percepciones. “Queremos ver si eso que observamos hace unos años ahora ha cambiado”, indicó.

La encuesta incorpora también preguntas sobre eutanasia, un tema actualmente en debate en la región. “Sabemos que recientemente se aprobó en Uruguay, y queremos sondear qué pasaría si se discutiera en Argentina”, explicó.

Y detalló que el cuestionario incluye dos preguntas al respecto, una referida a la opinión sobre una eventual ley nacional, y otra de carácter más personal, que indaga si la persona consideraría esta opción en caso de enfrentar una enfermedad incurable con gran sufrimiento.

La iniciativa busca recopilar opiniones y preferencias de personas mayores de 16 años que residan en la provincia de Salta. La participación es anónima y confidencial.

“Cuando el paciente está lúcido, quien decide es él, y el equipo de salud propone solo tratamientos posibles y beneficiosos. Pero cuando eso no es posible, la familia debe representar su voluntad. No hay fórmulas”, cerró.

Para participar de la encuesta ingresar en: https://forms.gle/QuKa2eT4JsjPLWCfA