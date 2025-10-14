Paseo de la Fe: “Si no hay sorpresas”, en 20 días habilitarán la calle Córdoba

Por Aries, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Gastón Viola, brindó detalles sobre los avances de la obra en calle Córdoba, frente a la Iglesia San Francisco, en el marco del proyecto del Paseo de la Fe, una de las zonas más transitadas del centro salteño.

“Siempre tenemos sorpresas en el centro”, comentó Viola, en referencia a los imprevistos que surgen durante las obras. “En este caso, encontramos un caño pluvial grande de unos 80 centímetros que no estaba roto, pero tenía algunos puntos donde tuvimos que sellar para evitar pérdidas. Ya se hicieron los trabajos y ese caño queda en condiciones por, al menos, 50 años más”, aseguró.

El funcionario detalló que la obra ya superó las tareas más complejas: “El caño está sellado, el terreno rellenado y ahora estamos trabajando en la construcción de la nueva vereda. Este tipo de veredas de peatonalización son muy distintas a las normales porque cambian el cordón, los desvíos pluviales y la estética general del paseo. Es una obra mucho más integral”.

En cuanto a los plazos, Viola anticipó que, si no surgen nuevos inconvenientes, la obra estaría finalizada en unos 15 o 20 días.

“Ya estamos entrando en la parte final, colocando baldosas, bolardos, iluminación y adoquinado. Si todo sigue bien y si no hay sorpresas, en pocas semanas vamos a poder abrir completamente la calle y entregar la obra”, concluyó.