Durand a Orozco: "No haga política con la desgracia; hay que tener límites"

Alerta por riesgo extremo de incendios en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que gran parte del territorio salteño se encuentra bajo peligro extremo de incendios debido a las altas temperaturas y las ráfagas de viento.
El intendente de Salta, Emiliano Durand, publicó un video en redes luego del hallazgo del cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro, en San Lorenzo.Salta11/10/2025Ivana Chañi
Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo del excomisario salteño Vicente Cordeyro este sábado en cercanías del cerro Elefante, el intendente de Salta, Emiliano Durand, difundió un mensaje en redes sociales. En un tono crítico, pidió “poner límites” y cuestionó a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, por “hacer política con la desgracia”.
“No puede valer todo, no puede valer todo. No se puede hacer política con la desgracia, hay que tener límites. Los límites son buenos”, manifestó el jefe comunal.
“Diputada nacional Orozco, usted tiene un rol institucional. Usted es diputada nacional de la provincia de todos los salteños. Póngase al servicio de la provincia, póngase a disposición del gobernador”, dijo Durand.
El intendente agregó que “hay cosas mucho más importantes que ganar una elección” y pidió “no hacer política con la angustia de una familia”.
El excomisario Vicente Cordeyro había sido reportado como desaparecido el jueves pasado. Su cuerpo fue hallado este sábado 11 de octubre de 2025 en un área próxima al cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo.
Las autoridades trabajan para establecer las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se difundieron resultados oficiales de la autopsia.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada sofocante en la capital salteña, con cielo despejado, ráfagas intensas y sin probabilidad de lluvias. El domingo se espera un leve descenso térmico.
Una nueva edición de la feria recibe a salteños y turistas interesados en las producciones locales, así como de otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Hasta el domingo habrá actividades en el predio de la Usina.
La empresa Edesa informó que una falla en una línea de alta tensión operada por Transener provocó un corte de luz que afectó a distintos sectores de la ciudad Capital.
La Policía trabaja desde las primeras horas del día con más de 100 efectivos en la zona donde se halló el vehículo de Vicente Cordeyro.
Este jueves se registraron varios focos ígneos en distintos puntos de la capital salteña. El más importante ocurrió en la empresa EcoNorte en el Parque Industrial.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
El gigante detrás de ChatGPT será parte de la creación de un centro de datos pionero en la región. Lo definen como una decisión tecnológica, pero sobre todo geopolítica.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Este sábado 11 de octubre, Gimnasia y Tiro enfrentará a Temperley en el estadio El Gigante del Norte, en un cruce decisivo correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. El partido está programado para las 20:30 horas