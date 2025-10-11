Durand a Orozco: "No haga política con la desgracia; hay que tener límites"

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo del excomisario salteño Vicente Cordeyro este sábado en cercanías del cerro Elefante, el intendente de Salta, Emiliano Durand, difundió un mensaje en redes sociales. En un tono crítico, pidió “poner límites” y cuestionó a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, por “hacer política con la desgracia”.

“No puede valer todo, no puede valer todo. No se puede hacer política con la desgracia, hay que tener límites. Los límites son buenos”, manifestó el jefe comunal.



“Diputada nacional Orozco, usted tiene un rol institucional. Usted es diputada nacional de la provincia de todos los salteños. Póngase al servicio de la provincia, póngase a disposición del gobernador”, dijo Durand.

El intendente agregó que “hay cosas mucho más importantes que ganar una elección” y pidió “no hacer política con la angustia de una familia”.

Contexto del caso Cordeyro

El excomisario Vicente Cordeyro había sido reportado como desaparecido el jueves pasado. Su cuerpo fue hallado este sábado 11 de octubre de 2025 en un área próxima al cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se difundieron resultados oficiales de la autopsia.