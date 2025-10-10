“Buscamos cualquier rastro que eche luz sobre lo ocurrido”, dijo Aguilera sobre la búsqueda de Cordeyro

La Policía de Salta desplegó un amplio operativo de búsqueda en la localidad de San Lorenzo para dar con el paradero de Vicente Cordeyro, exdirector de Investigaciones de la policía provincial, quien permanece desaparecido desde este jueves por la mañana.

Por Aries, el responsable de prensa de la fuerza, Cristian Aguilera, informó que más de 100 efectivos de distintas áreas operativas e investigativas participan desde las seis de la mañana en el operativo.

“Estamos trabajando en la Quebrada de San Lorenzo, el Cerro Elefante y también en el eje urbano, en un radio próximo a donde se encontró el vehículo anoche, en calles Mitre y Güemes”, detalló Aguilera.

El vocero explicó que se están realizando relevamientos peatonales y entrevistas a vecinos, además del análisis de cámaras privadas y del Centro de Videovigilancia para reconstruir los movimientos del vehículo de Cordeyro antes de su hallazgo.

“Pudimos ubicar el auto estacionado en la vía pública tras un relevamiento. Ahora el foco está puesto en encontrar algún indicio que nos permita avanzar en la investigación”, señaló. En el lugar trabajan grupos especializados de búsqueda y rescate, Bomberos de la Policía y perros de la División Canes.

Además, la Policía anunció que distribuirá en las próximas horas fotografías de Cordeyro en comercios y viviendas cercanas al lugar del hallazgo del vehículo, para obtener datos que puedan colaborar con la búsqueda.

“Cualquier información que pueda aportar la comunidad debe ser comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial de San Lorenzo”, indicó Aguilera.