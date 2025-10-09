Estrada sobre su pedido de desafuero: insiste que hay una persecución

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Emiliano Estrada respondió a los planteos de la diputada del PRO, Silvia Lospennato, quien reclamó que se trate el pedido de desafuero en su contra.

“La falta de seriedad es decir que hay condena cuando no la hay”, replicó Estrada, y agregó que el pedido “no está firme porque está recusado y en la Casación”. En ese sentido, sostuvo: “Lógicamente no tiene que tener giro dentro de la Cámara si no está firme”.

El diputado explicó que la causa tiene origen en una denuncia formulada por un exjuez de la Corte Suprema de Salta —también exprocurador y exministro de Seguridad provincial— contra un funcionario del Ministerio de Seguridad, a raíz de presuntas irregularidades en el Servicio Penitenciario.

“Esa persona fue asesinada meses después, y en la causa aparecieron grabaciones que involucran a distintos funcionarios. Todo eso está en la Justicia, el propio exministro está pidiendo que se inicie el juicio”, señaló.

Estrada cuestionó el uso político del expediente y advirtió que existe una “persecución judicial” en su contra. “Tenemos la tranquilidad de estar a derecho, pero no vamos a ser parte de una persecución donde tres estamentos judiciales quieren hacerme deambular antes de una elección”, afirmó.

El legislador también cruzó a los representantes salteños alineados con el gobernador Gustavo Sáenz, a quienes acusó de apoyar al oficialismo nacional. “Salta tiene siete diputados nacionales, y el único opositor real soy yo. Los demás son aliados al gobierno de Milei y cómplices de su crueldad”, lanzó.