Juliano acusó al oficialismo de “apretar a diputados en los pasillos” del Congreso

En una sesión cargada de tensión política, el diputado nacional Pablo Juliano, integrante del bloque Democracia para Siempre, lanzó fuertes críticas a la conducción de la Cámara de Diputados y al oficialismo de La Libertad Avanza.

“No es gracioso que quien lleva el presídium de esta Cámara ande por los pasillos diciéndole a los diputados ‘rogá que no haya quórum porque hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, afirmó Juliano, aludiendo a un comentario que —según dijo— el presidente del cuerpo le hizo al diputado Facundo Manes.

El legislador consideró que este tipo de prácticas constituyen “un atropello institucional” y advirtió:

“Si usted cree que todos van a entrar al barro de La Libertad Avanza, está equivocadísimo.”

Juliano sostuvo que su bloque celebraba haber alcanzado el quórum “para abrir las puertas del Congreso y tratar leyes necesarias”.

Entre los proyectos que mencionó, destacó la designación del defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes, la ley de Alzheimer y la emergencia en ciencia y tecnología.

“Vamos a sancionar leyes que este gobierno ignora, porque se cree que es un viaje al futuro. Y vamos a emplazar al Congreso después de que el presidente de la Comisión de Presupuesto nos tomó el pelo a todos”, expresó.

Finalmente, el diputado recordó que el año pasado el oficialismo argumentó que no había fondos para las elecciones primarias, y lanzó:

“Nos dijeron que la ley de las PASO había que suspenderla porque no había plata. ¿Quién va a pagar la lista, Espert o usted que anda diputados por el pasillo?”, cerró entre aplausos y murmullos.