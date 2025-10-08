Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem: “Me dijo te vamos a hacer mierda”

En medio de una tensa sesión en la Cámara de Diputados, el legislador radical Facundo Manes denunció que el presidente del cuerpo, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo del Congreso.

Política08/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

manes vs menem

El diputado nacional Facundo Manes denunció públicamente una amenaza del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante una jornada marcada por la tensión política.

“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, escribió el legislador radical en su cuenta de X.

El mensaje se difundió mientras la Cámara baja logró el quórum para tratar una iniciativa impulsada por sectores de la oposición que busca limitar el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei.

