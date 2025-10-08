Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem: “Me dijo te vamos a hacer mierda”

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció tras las denuncias del diputado Facundo Manes, quien aseguró haber recibido amenazas dentro del Congreso.
El diputado nacional Facundo Manes denunció públicamente una amenaza del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante una jornada marcada por la tensión política.
“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, escribió el legislador radical en su cuenta de X.
El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos".— Facundo Manes (@ManesF) October 8, 2025
El mensaje se difundió mientras la Cámara baja logró el quórum para tratar una iniciativa impulsada por sectores de la oposición que busca limitar el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei.
Juliano acusó al oficialismo de “apretar a diputados en los pasillos” del Congreso
Durante la sesión especial de este miércoles, el diputado nacional Pablo Juliano (Democracia para Siempre) denunció “presiones en los pasillos” y “atropellos” de Martín Menem.
