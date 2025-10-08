La Izquierda rechaza la “falsa polarización” y pide construir una alternativa de los trabajadores

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Andrea Villegas, aseguró que el gobierno de Javier Milei “se cae a pedazos” y que el mandatario “recurre a los shows mediáticos para mostrarse fuerte ante una crisis política que no puede disimular”.

“Ver el espectáculo de anoche fue nefasto. Mientras la gente sufre por falta de trabajo, por los recortes a jubilaciones o pensiones, el Gobierno gasta recursos del Estado en shows para sostener su imagen”, expresó en Pasaron Cosas.

Villegas criticó además la corrupción dentro del oficialismo:

“Ya vimos los maletines, las coimas, las estafas. Ahora el caso de Espert vinculado al narcotráfico es la gota que rebalsó el vaso. No podemos naturalizar tener diputados con ese tipo de vínculos dentro del Congreso”.

La dirigente recordó que la diputada del FIT-U Vilma Ripoll presentó un proyecto para excluir al legislador José Luis Espert de la Cámara baja. “Debe ser separado de su banca, no alcanza con renunciar a una comisión”, afirmó.

Respecto al escenario electoral, Villegas sostuvo que la izquierda “rompe con la falsa polarización” entre La Libertad Avanza y los sectores del peronismo.

“Ni Milei ni el peronismo son una salida. Los dos fracasaron. Nosotros representamos a los trabajadores, a los docentes, a los jubilados que pelean todos los días”, enfatizó.

Consultada sobre la continuidad institucional, Villegas sostuvo que el Frente de Izquierda no cree que el actual gobierno pueda llegar a 2027. “Este es un gobierno antidemocrático, que ajusta a los de abajo. Hay que discutir una salida desde los trabajadores, romper con el FMI y dejar de pagar una deuda ilegal e impagable”, planteó.