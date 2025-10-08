El juez Ramos Padilla consideró inconstitucional la designación de Diego Santilli como reemplazo de José Luis Espert, dejando a la actriz al frente de la nómina.
La Izquierda rechaza la “falsa polarización” y pide construir una alternativa de los trabajadores
Andrea Villegas, candidata a diputada nacional, criticó duramente al presidente Javier Milei y sostuvo que su gobierno “se cae a pedazos”.Política08/10/2025Ivana Chañi
La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Andrea Villegas, aseguró que el gobierno de Javier Milei “se cae a pedazos” y que el mandatario “recurre a los shows mediáticos para mostrarse fuerte ante una crisis política que no puede disimular”.
“Ver el espectáculo de anoche fue nefasto. Mientras la gente sufre por falta de trabajo, por los recortes a jubilaciones o pensiones, el Gobierno gasta recursos del Estado en shows para sostener su imagen”, expresó en Pasaron Cosas.
Villegas criticó además la corrupción dentro del oficialismo:
“Ya vimos los maletines, las coimas, las estafas. Ahora el caso de Espert vinculado al narcotráfico es la gota que rebalsó el vaso. No podemos naturalizar tener diputados con ese tipo de vínculos dentro del Congreso”.
La dirigente recordó que la diputada del FIT-U Vilma Ripoll presentó un proyecto para excluir al legislador José Luis Espert de la Cámara baja. “Debe ser separado de su banca, no alcanza con renunciar a una comisión”, afirmó.
Respecto al escenario electoral, Villegas sostuvo que la izquierda “rompe con la falsa polarización” entre La Libertad Avanza y los sectores del peronismo.
“Ni Milei ni el peronismo son una salida. Los dos fracasaron. Nosotros representamos a los trabajadores, a los docentes, a los jubilados que pelean todos los días”, enfatizó.
Consultada sobre la continuidad institucional, Villegas sostuvo que el Frente de Izquierda no cree que el actual gobierno pueda llegar a 2027. “Este es un gobierno antidemocrático, que ajusta a los de abajo. Hay que discutir una salida desde los trabajadores, romper con el FMI y dejar de pagar una deuda ilegal e impagable”, planteó.
El mandatario se mostrará el jueves junto a su candidato a diputado Luis Petri. El sábado hará lo propio junto a Virginia Gallardo y Juan Cruz Godoy.
Sáenz acusó a La Cámpora de “saquear” el PJ salteño
El gobernador Gustavo Sáenz apuntó duramente contra La Cámpora y acusó a la agrupación kirchnerista de “saquear” el Partido Justicialista en Salta.
El fundador de Generación Zoe y actualmente condenado por estafa salió a blanquear su vínculo con el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.
Laura Roteta se manifestó en contra del nuevo orden que definió Milei. Pero en la Casa Rosada aseguran que la solicitud “está a derecho” y esperan que Ramos Padilla ratifique a Santilli.
Con el objetivo de seducir al electorado de centroderecha, la candidata a senadora nacional busca consolidar su liderazgo en un tramo clave hacia las elecciones del 26 de octubre.
Falleció un día antes de su cumpleaños por hantavirus: apuntan contra el hospital de Yrigoyen
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.