Jarsún: “Es un orgullo ser del interior y conocer cada municipio de Salta”

El exintendente y candidato a senador sostuvo que su experiencia territorial le da una ventaja para representar a la provincia en el Congreso.

Política07/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

multimedia.normal.bad376b63b0cc651.bm9ybWFsLndlYnA%3D

Por Aries, Ignacio Jarsún, candidato a senador nacional por el Frente Primero los Salteños, afirmó que el desafío de su espacio es representar a la provincia desde una mirada federal y con identidad salteña. Así, valoró la postura del gobernador Gustavo Sáenz y de otros mandatarios provinciales que buscan fortalecer la voz del interior:

“El gobernador está junto a otros gobernadores planteando esto, y creo que vamos a ir en esa sintonía todos los que podamos llegar al Senado a dar esta pelea en conjunto. Estoy sintiendo que algo está despertando”.

El dirigente señaló que es fundamental que Salta tenga representantes genuinos en el Congreso: “Está bueno que Salta pueda tener esa fuerza propia, que se represente entre genuinos, que hagan escuchar a las provincias y que conozcan el interior. Para mí es un orgullo ser de Salta y del interior. Haber recorrido cada municipio tantas veces nos da una ventaja a la hora de tomar decisiones”.

Jarsún: "Los libertarios en Salta dependen del éxito o fracaso de Milei"

Consultado sobre la presencia de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia, Jarsún se refirió a su falta de actividad territorial:

“Yo recorro la provincia mucho, y no los crucé hasta ahora. No sé si será que no coincidimos, porque viajo constantemente al norte —Tartagal, Mosconi, Embarcación, Aguaray—, pero no los vi”.

Royon Salta Debate

Royón: “Hoy nos hacen elegir entre dos fracasos”

Política06/10/2025

En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.

