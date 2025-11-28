El PJ rechazó la reforma laboral de Milei y cuestionó el "deterioro" el mercado de trabajo

El Partido Justicialista se posicionó respecto a la reforma laboral anunciada por el presidente Javier Milei. En un comunicado, cuestionó el "deterioro" del mercado de trabajo y expresó su“total rechazo” al rumbo económico y laboral del Gobierno. La oposición planteó que el país “atravesó un deterioro laboral sin precedentes desde la crisis de 2001” y adjudicó este escenario al modelo de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

En el documento, el PJ sostuvo que “la destrucción del tejido productivo y del empleo formal expuso la verdadera cara del modelo de Milei y Caputo: un ajuste que no busca la libertad, sino la sumisión a recetas extranjeras que ya fracasaron”. Bajo esta mirada, la dirigencia partidaria afirmó que el combo de recesión profunda, caída de empresas y pérdida del poder adquisitivo configuró una situación crítica para trabajadores y pymes.

El comunicado describió un panorama que definió como “devastador”, al asegurar que desde finales de 2023 “se cerraron más de 19.000 empresas (casi 30 por día) y se destruyeron más de 276.000 empleos formales”, lo que representó más de 400 puestos de trabajo perdidos por jornada. El documento enfatizó que este fenómeno “no fue aislado”, sino que afectó a “el corazón productivo nacional”.

Según el PJ, la recesión golpeó a múltiples sectores clave: transporte, industria, comercio y especialmente la construcción, que “perdió más del 16% de sus trabajadores registrados”. También cuestionó la narrativa oficial sobre una supuesta defensa a las pymes: “Los datos matan al relato: cierran las pymes, pero los que más despiden son las grandes compañías”.

En ese sentido, el comunicado remarcó que “el 70% de los trabajadores expulsados provienen de las empresas más grandes”, y aseguró que el problema no radica en las leyes laborales sino “en el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito”.

SÍ AL TRABAJO, NO A LA PRECARIZACIÓN LABORAL DEL FMI



En el comunicado, el Partido Justicialista aclaró que “los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”. En ese marco propuso tres ejes centrales: Recuperación del salario, Reducción de la jornada laboral y Reformas laborales con ampliación de derechos.

Para cerrar, el comunicado subrayó el rol que esperan del Estado: “No seremos el laboratorio de precarización del FMI; seremos un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”.

La organización también remarcó que rechaza “legalizar abusos” y que promoverá un modelo basado en empleo formal, protección social y productividad con trabajadores formados, protegidos y capaces de planificar su vida.

La declaración del PJ se produjo en el marco del debate nacional sobre la reforma laboral y sintetizó la postura que el espacio llevará tanto al Congreso como al debate público frente a los proyectos del Gobierno.