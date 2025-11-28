La diputada del PRO Marilú Quiróz organizó un evento “antivacunas” en el Congreso. Un hombre que supuestamente magnetiza objetos tras vacunarse contra el Covid-19 fue presentado como el “hombre imán”.
El PJ rechazó la reforma laboral de Milei y cuestionó el "deterioro" el mercado de trabajo
El Partido Justicialista emitió un comunicado titulado: "Si al trabajo, no a la precarización laboral del FMI", en el que acusó a la administración libertaria de "destruir el tejido productivo y el empleo formal".Política28/11/2025
El Partido Justicialista se posicionó respecto a la reforma laboral anunciada por el presidente Javier Milei. En un comunicado, cuestionó el "deterioro" del mercado de trabajo y expresó su“total rechazo” al rumbo económico y laboral del Gobierno. La oposición planteó que el país “atravesó un deterioro laboral sin precedentes desde la crisis de 2001” y adjudicó este escenario al modelo de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.
En el documento, el PJ sostuvo que “la destrucción del tejido productivo y del empleo formal expuso la verdadera cara del modelo de Milei y Caputo: un ajuste que no busca la libertad, sino la sumisión a recetas extranjeras que ya fracasaron”. Bajo esta mirada, la dirigencia partidaria afirmó que el combo de recesión profunda, caída de empresas y pérdida del poder adquisitivo configuró una situación crítica para trabajadores y pymes.
El comunicado describió un panorama que definió como “devastador”, al asegurar que desde finales de 2023 “se cerraron más de 19.000 empresas (casi 30 por día) y se destruyeron más de 276.000 empleos formales”, lo que representó más de 400 puestos de trabajo perdidos por jornada. El documento enfatizó que este fenómeno “no fue aislado”, sino que afectó a “el corazón productivo nacional”.
Según el PJ, la recesión golpeó a múltiples sectores clave: transporte, industria, comercio y especialmente la construcción, que “perdió más del 16% de sus trabajadores registrados”. También cuestionó la narrativa oficial sobre una supuesta defensa a las pymes: “Los datos matan al relato: cierran las pymes, pero los que más despiden son las grandes compañías”.
En ese sentido, el comunicado remarcó que “el 70% de los trabajadores expulsados provienen de las empresas más grandes”, y aseguró que el problema no radica en las leyes laborales sino “en el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito”.
SÍ AL TRABAJO, NO A LA PRECARIZACIÓN LABORAL DEL FMI— Partido Justicialista (@p_justicialista) November 28, 2025
Comunicado del Partido Justicialista sobre la precarización laboral en el gobierno de Milei. pic.twitter.com/8DVnE5cUvZ
En el comunicado, el Partido Justicialista aclaró que “los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”. En ese marco propuso tres ejes centrales: Recuperación del salario, Reducción de la jornada laboral y Reformas laborales con ampliación de derechos.
Para cerrar, el comunicado subrayó el rol que esperan del Estado: “No seremos el laboratorio de precarización del FMI; seremos un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”.
La organización también remarcó que rechaza “legalizar abusos” y que promoverá un modelo basado en empleo formal, protección social y productividad con trabajadores formados, protegidos y capaces de planificar su vida.
La declaración del PJ se produjo en el marco del debate nacional sobre la reforma laboral y sintetizó la postura que el espacio llevará tanto al Congreso como al debate público frente a los proyectos del Gobierno.
La hasta ahora ministra de Seguridad aseguró que en la asociación “hay muchas irregularidades”; sus declaraciones llegan tras la sanción a Estudiantes por el espaldazo a Rosario Central, que recibió el título por parte de “Chiqui” Tapia.
La denuncia es porque un empresario clave logró eludir la entrega de su teléfono celular cuando ingresó al país, evitando Migraciones
Royón asumió en el Senado y anticipó un “momento bisagra” para la Argentina
La senadora electa de Primero los Salteños destacó que el Congreso será clave para tratar las reformas estructurales que enviará el Presidente.
Aunque la vice no avalaba su presencia, los funcionarios se hicieron presentes en la jura de Patricia Bullrich, en un gesto que profundiza la grieta dentro del oficialismo.
El Senado será el escenario de la jura de 23 de los 24 senadores que fueron electos en los comicios del 26 de octubre.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.
Gobernadores opositores no kirchneristas avanzan en un espacio legislativo conjuntoPolítica27/11/2025
Sáenz recibió en la Casa de Salta, en Buenos Aires, a Jaldo (Tucumán), Jalil (Catamarca) y Figueroa (Neuquén); se esperaba la presencia del santiagueño Zamora y del misionero Passalacqua, que finalmente no asistieron.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
Juran los nuevos senadores, menos la libertaria Villaverde, impugnada por supuestos contactos con el narcoPolítica27/11/2025
Los jefes de bloque acordaron que el tema vuelva a comisión y, por lo tanto, la senadora electa por Río Negro no podrá jurar este viernes.