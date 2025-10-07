Jarsún: “Los libertarios en Salta dependen del éxito o fracaso de Milei”

El candidato a senador nacional por Primero los Salteños, Ignacio Jarsún, se refirió a la coyuntura política nacional y al escenario electoral en la provincia. En diálogo con Aries, criticó las recientes actitudes del presidente y consideró que “el país necesita líderes con respeto, no figuras que nos hagan quedar como un chiste ante el mundo”.

Consultado sobre el rol de La Libertad Avanza en la provincia, Jarsún aseguró que “no se los ve haciendo campaña” y que su estructura local “depende totalmente del desempeño del Gobierno nacional”.

“En Salta, el olmedismo es La Libertad Avanza. Están sujetos a si al Gobierno le va bien o mal. No tienen identidad propia. Olmedo fue candidato muchas veces con distintos espacios, hasta con Massa”, señaló.

El presidente de Aguas del Norte y actual candidato enfatizó que la sociedad salteña “empieza a buscar representantes genuinamente provinciales”.

“El Senado nació para defender los intereses de las provincias ante la Nación. No puede ser que desde Buenos Aires nos digan quiénes tienen que ser nuestros candidatos o cómo tenemos que votar”, advirtió.

Jarsún destacó que el Senado de la Nación es el ámbito más federal del sistema político argentino y que desde allí se pueden equilibrar las desigualdades con el centro del país.

“En el Senado todas las provincias tienen tres representantes, sin importar su tamaño. Es el lugar donde Salta puede hacer fuerza. En Diputados, Buenos Aires tiene 27 y nosotros apenas 7, es muy difícil discutir en igualdad de condiciones”, explicó.

Finalmente, respaldó la postura del gobernador Gustavo Sáenz en su reclamo ante la Casa Rosada y afirmó que su objetivo es “ser parte de esa discusión, desde el Congreso, para que Salta sea escuchada y tenga la atención que merece”.

“Nosotros necesitamos poner a Salta en la agenda del Gobierno nacional. No nos soluciona nada la reimpresión de boletas en Buenos Aires. Seguimos con los mismos problemas de siempre, y es hora de que nos escuchen”, concluyó Jarsún.