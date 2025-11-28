Santilli se reunió con el gobernador de Jujuy para allanar el camino del Presupuesto

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este viernes a Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, en Casa Rosada, desde las 10. Durante el encuentro, ambos remarcaron que es “fundamental que el Gobierno cuente con la aprobación de Ley de Presupuesto 2026″, por lo que señalaron como prioritario que el Congreso avance con esta normativa.

Además, dialogaron sobre el conjunto de reformas orientadas a consolidar los cambios profundos que lleva adelante el presidente Javier Milei. La intención del oficialismo es que el ministro del Interior se encuentre con los jefes provinciales dialoguistas antes de que el Congreso debata el Presupuesto 2026 en extraordinarias.

"Hablamos de temas claves para los jujeños: la ruta 34, viviendas que necesitamos terminar, los fondos de los ATN, obras de agua y saneamiento, la licitación de la Zona Franca de La Quiaca, la situación de los programas nacionales, y cada uno de los proyectos que venimos gestionando para que no se detengan", detalló Sadir en su cuenta de X.

Me reuní con el ministro del Interior, Diego Santilli, para trabajar en una agenda conjunta que nos permita seguir avanzando en temas clave para Jujuy.



El Gobierno busca que Santilli continúe con las reuniones mano a mano con las provincias. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de apoyos para el Presupuesto 2026. El proyecto primero se debatirá en la Cámara de Diputados y, si logra media sanción, pasará al Senado.

Al respecto, el mandatario correntino, Gustavo Valdés, anticipó que recibirá a Santilli la semana que viene, probablemente, el martes.