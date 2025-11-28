Verónica Razzini se había alejado del PRO el año pasado. Los violetas tendrán una bancada con 92 integrantes, mientras que el peronismo cuenta con 96. Pero próximamente podría sufrir un desprendimiento de los cuatro representantes de Catamarca.
Santilli se reunió con el gobernador de Jujuy para allanar el camino del Presupuesto
El ministro del Interior mantuvo un encuentro con Carlos Sadir. La cumbre forma parte de su objetivo de mantener encuentros con todos los que adhirieron al Pacto de Mayo. Coincidieron en la importancia de avanzar con la Ley de Leyes y las reformas que impulsa Milei.Política28/11/2025
El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este viernes a Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, en Casa Rosada, desde las 10. Durante el encuentro, ambos remarcaron que es “fundamental que el Gobierno cuente con la aprobación de Ley de Presupuesto 2026″, por lo que señalaron como prioritario que el Congreso avance con esta normativa.
Además, dialogaron sobre el conjunto de reformas orientadas a consolidar los cambios profundos que lleva adelante el presidente Javier Milei. La intención del oficialismo es que el ministro del Interior se encuentre con los jefes provinciales dialoguistas antes de que el Congreso debata el Presupuesto 2026 en extraordinarias.
"Hablamos de temas claves para los jujeños: la ruta 34, viviendas que necesitamos terminar, los fondos de los ATN, obras de agua y saneamiento, la licitación de la Zona Franca de La Quiaca, la situación de los programas nacionales, y cada uno de los proyectos que venimos gestionando para que no se detengan", detalló Sadir en su cuenta de X.
Me reuní con el ministro del Interior, Diego Santilli, para trabajar en una agenda conjunta que nos permita seguir avanzando en temas clave para Jujuy.— Carlos Sadir (@carlossadirjuy) November 28, 2025
El Gobierno busca que Santilli continúe con las reuniones mano a mano con las provincias. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de apoyos para el Presupuesto 2026. El proyecto primero se debatirá en la Cámara de Diputados y, si logra media sanción, pasará al Senado.
Al respecto, el mandatario correntino, Gustavo Valdés, anticipó que recibirá a Santilli la semana que viene, probablemente, el martes.
Y acá está el punto: una democracia madura no puede darse el lujo de jugar con equilibrios que costaron décadas, vidas y consensos históricos. No se trata de dramatizar, pero tampoco de banalizar decisiones que tocan fibras sensibles de nuestra identidad democrática.
