Mercado San Miguel: Las milanesas de carne desaparecen y el pollo sigue ganando terreno

En el Mercado San Miguel de Salta, la situación del sector cárnico refleja lo complicado de la economía nacional, con productos que escasean y aumentos de precios que complican la compra de los consumidores. Un Mercado a puertas abiertas pudo dar cuenta que algunos puestos directamente dejaron de ofrecer, por ejemplo, milanesas de carne, ya que los precios actuales y la baja demanda hacen que no resulte rentable traerlas.

Según el relevamiento realizado en distintos puestos del mercado, las achuras tienen precios que oscilan entre 5.000 y 6.000 pesos por kilo, con el hígado a 5.000 y el corazón hasta 6.000. En tanto, los chorizos se ofrecen a 8.000 pesos, la morcilla a 6.000, las costillas y costeletas de cerdo alcanzan los 9.000 pesos por kilo. Otros cortes como lechón, cabrito y cordero llegan hasta 12.000 pesos por kilo.

Por otra parte, según otra vendedora, el pollo entero es la opción más económica y rendidora, a solo 4.500 pesos el kilo, mientras que las alitas alcanzan los 3.000 pesos. Por su parte, la pechuga mantiene un precio de entre 10.000 y 12.000 pesos el kilo, y las milanesas de pollo se venden a 10.000 pesos.

La demanda de los consumidores refleja la búsqueda de alternativas más accesibles: el pollo entero es preferido porque permite preparar diferentes comidas e incluso caldos con los huesos. También se observa interés por productos elaborados como albóndigas o hamburguesitas, cuyos precios oscilan entre 8.000 y 10.000 pesos el kilo.