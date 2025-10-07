Daiana Magalí Mendieta fue vista por última vez el viernes. Su vehículo fue encontrado a cuatro kilómetros del pueblo con las llaves colocadas. La Policía detuvo a un sospechoso vinculado a la víctima.
Mercado San Miguel: Las milanesas de carne desaparecen y el pollo sigue ganando terreno
La suba de precios y la baja demanda obligan a algunos puestos a dejar de ofrecer cortes de vaca, mientras que el pollo entero y los productos elaborados se consolidan como la alternativa más accesible.Sociedad07/10/2025Agustina Tolaba
En el Mercado San Miguel de Salta, la situación del sector cárnico refleja lo complicado de la economía nacional, con productos que escasean y aumentos de precios que complican la compra de los consumidores. Un Mercado a puertas abiertas pudo dar cuenta que algunos puestos directamente dejaron de ofrecer, por ejemplo, milanesas de carne, ya que los precios actuales y la baja demanda hacen que no resulte rentable traerlas.
Según el relevamiento realizado en distintos puestos del mercado, las achuras tienen precios que oscilan entre 5.000 y 6.000 pesos por kilo, con el hígado a 5.000 y el corazón hasta 6.000. En tanto, los chorizos se ofrecen a 8.000 pesos, la morcilla a 6.000, las costillas y costeletas de cerdo alcanzan los 9.000 pesos por kilo. Otros cortes como lechón, cabrito y cordero llegan hasta 12.000 pesos por kilo.
Por otra parte, según otra vendedora, el pollo entero es la opción más económica y rendidora, a solo 4.500 pesos el kilo, mientras que las alitas alcanzan los 3.000 pesos. Por su parte, la pechuga mantiene un precio de entre 10.000 y 12.000 pesos el kilo, y las milanesas de pollo se venden a 10.000 pesos.
La demanda de los consumidores refleja la búsqueda de alternativas más accesibles: el pollo entero es preferido porque permite preparar diferentes comidas e incluso caldos con los huesos. También se observa interés por productos elaborados como albóndigas o hamburguesitas, cuyos precios oscilan entre 8.000 y 10.000 pesos el kilo.
La nueva alternativa habilita transferencias en moneda extranjera vía banca digital, con cobro inmediato y valores fijados en pesos para la compra de combustible y servicios.
Desde el 1 de noviembre, residentes y turistas podrán disfrutar de una vista panorámica de 360° sobre Buenos Aires desde los 67,5 metros de altura del emblemático monumento.
“Pagaron justos por pecadores”: suman reclamos los recortes nacionales en discapacidadSociedad06/10/2025
Silvina Eckhardt, presidenta de la Fundación Obligado, destacó el compromiso de Salta con la accesibilidad, mientras cuestionó duramente las decisiones del Estado nacional en el recorte y suspeción de beneficios.
Argentina firmó junto a España y México la fundación de la Red Iberoamericana de Parálisis CerebralSociedad06/10/2025
La Fundación Obligado (Argentina) integra la red junto a la Confederación ASPACE de España y APAC IAP de México. Destaca la importancia de avanzar en acciones y políticas públicas.
Niño atacado por perro: fallo marca precedente y responsabilidades claras
La sentencia sobre la mordedura de un ovejero alemán establece que la prevención y el control de la mascota son responsabilidades compartidas de cuidadores y padres.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.