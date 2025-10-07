Mercado San Miguel: Las milanesas de carne desaparecen y el pollo sigue ganando terreno

La suba de precios y la baja demanda obligan a algunos puestos a dejar de ofrecer cortes de vaca, mientras que el pollo entero y los productos elaborados se consolidan como la alternativa más accesible.

En el Mercado San Miguel de Salta, la situación del sector cárnico refleja lo complicado de la economía nacional, con productos que escasean y aumentos de precios que complican la compra de los consumidores. Un Mercado a puertas abiertas pudo dar cuenta que algunos puestos directamente dejaron de ofrecer, por ejemplo, milanesas de carne, ya que los precios actuales y la baja demanda hacen que no resulte rentable traerlas.

Según el relevamiento realizado en distintos puestos del mercado, las achuras tienen precios que oscilan entre 5.000 y 6.000 pesos por kilo, con el hígado a 5.000 y el corazón hasta 6.000. En tanto, los chorizos se ofrecen a 8.000 pesos, la morcilla a 6.000, las costillas y costeletas de cerdo alcanzan los 9.000 pesos por kilo. Otros cortes como lechón, cabrito y cordero llegan hasta 12.000 pesos por kilo.

Por otra parte, según otra vendedora, el pollo entero es la opción más económica y rendidora,  a solo 4.500 pesos el kilo, mientras que las alitas alcanzan los 3.000 pesos. Por su parte, la pechuga mantiene un precio de entre 10.000 y 12.000 pesos el kilo, y las milanesas de pollo se venden a 10.000 pesos.

La demanda de los consumidores refleja la búsqueda de alternativas más accesibles: el pollo entero es preferido porque permite preparar diferentes comidas e incluso caldos con los huesos. También se observa interés por productos elaborados como albóndigas o hamburguesitas, cuyos precios oscilan entre 8.000 y 10.000 pesos el kilo. 

