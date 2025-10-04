Gimnasia y Tiro, al Reducido: Triunfo 2-1 a Racing (C)

Gimnasia y Tiro logró una importante victoria este sábado 4 de octubre, al vencer como visitante 2 a 1 a Racing de Córdoba y asegurar el cuarto puesto del Grupo A en la Primera Nacional. Este resultado otorga al equipo salteño el pase directo al Reducido por el ascenso.

El partido se tornó favorable para Racing con un gol en contra anotado por el defensor de la visita, Manuel Guanini. Sin embargo, el "Albo" reaccionó y consiguió dar vuelta el marcador antes del descanso:

Matías Birge anotó el gol del empate a los 34 minutos.

Ivo Cháves (ex Talleres) puso el 2 a 1 definitivo en tiempo de descuento de la primera etapa.

Con la victoria consumada, Gimnasia y Tiro se ubica en la cuarta posición y ahora espera la definición del Grupo B. Su rival en la primera fase del Reducido será el equipo que finalice sexto, que podría ser Gimnasia de Jujuy o Chaco For Ever.