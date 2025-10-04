Gimnasia y Tiro, al Reducido: Triunfo 2-1 a Racing (C)

La Fórmula 1 confirmó que los pilotos de Williams Racing, Alex Albon y Carlos Sainz, fueron descalificados de la clasificación tras no superar las verificaciones técnicas posteriores.
Gimnasia y Tiro logró una importante victoria este sábado 4 de octubre, al vencer como visitante 2 a 1 a Racing de Córdoba y asegurar el cuarto puesto del Grupo A en la Primera Nacional. Este resultado otorga al equipo salteño el pase directo al Reducido por el ascenso.
El partido se tornó favorable para Racing con un gol en contra anotado por el defensor de la visita, Manuel Guanini. Sin embargo, el "Albo" reaccionó y consiguió dar vuelta el marcador antes del descanso:
Matías Birge anotó el gol del empate a los 34 minutos.
Ivo Cháves (ex Talleres) puso el 2 a 1 definitivo en tiempo de descuento de la primera etapa.
Con la victoria consumada, Gimnasia y Tiro se ubica en la cuarta posición y ahora espera la definición del Grupo B. Su rival en la primera fase del Reducido será el equipo que finalice sexto, que podría ser Gimnasia de Jujuy o Chaco For Ever.
El piloto argentino Franco Colapinto expresó su bronca tras clasificar en el 18º puesto en el Gran Premio de Singapur y lamentó que el tránsito en pista le impidió avanzar a la Q2.
Sudáfrica se consagró bicampeón del Rugby Championship tras derrotar a Los Pumas por 29-27 en la última fecha. El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, terminó el torneo en la cuarta posición.
All Blacks ganan el clásico 28-14 a Australia y esperan un favor de Los Pumas para el títuloDeportes04/10/2025
Los All Blacks se impusieron con autoridad por 28-14 ante Australia en el Optus Stadium de Perth por el Rugby Championship.
