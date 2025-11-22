Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
El Gobernador convocó al Círculo Médico tras la rescisión del contrato por el IPS
Este sábado se inició una mesa de negociación convocada por el Gobernador junto al Ministro de Salud. El conflicto estalló cuando el IPS resolvió rescindir el contrato.Salta22/11/2025Ivana Chañi
El Círculo Médico de Salta informó que este sábado 22 de noviembre comenzó una mesa de negociación impulsada directamente por el gobernador, Gustavo Sáenz, y el ministro de Salud, Federico Mangione, en un intento por encauzar el conflicto que se profundizó esta semana con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS).
La tensión se disparó el miércoles pasado, cuando el IPS decidió rescindir el contrato con los profesionales en pleno desarrollo de una asamblea, hecho que generó incertidumbre entre médicos, pacientes y afiliados de la obra social provincial.
Según el comunicado difundido por la entidad, la reunión realizada hoy contó con “buena disposición de ambas partes” y apuntó a buscar un acuerdo que permita llevar tranquilidad a los socios del Círculo Médico, a los pacientes y a todos los afiliados al IPSS.
El Ministerio de Turismo y Deportes de Salta oficializó la Declaración de Interés Turístico del evento TC2000 Salta 2025 (22 y 23 de noviembre) mediante la Resolución N.º 335/2025.
Salta participó en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo convocada por la CEPAL y el CFI en Santiago de Chile, presentando su hoja de ruta federal.
El Hospital San Bernardo de Salta fue reconocido como “Establecimiento de Salud Comprometido con la Calidad” por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo de Talento en Salud.
Hoy se realizó la tanda libre de autorizados y debutantes, que da inicio al fin de semana de competencia del 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA.
“Es una truchada total”: Manos Abiertas desmintió supuesto bono contribución
La Fundación Manos Abiertas de Salta alertó a la comunidad sobre la presencia de un hombre que recorre distintos barrios ofreciendo una rifa falsa a nombre de la institución.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Salta participó en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo convocada por la CEPAL y el CFI en Santiago de Chile, presentando su hoja de ruta federal.
Corrientes es la sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que comienza este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”.
El mercado de trabajo argentino generó más de 3 millones de empleos en la última década, impulsado principalmente por la informalidad y el autoempleo, según datos de Indec y la Secretaría de Trabajo.
