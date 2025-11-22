El Gobernador convocó al Círculo Médico tras la rescisión del contrato por el IPS

El Círculo Médico de Salta informó que este sábado 22 de noviembre comenzó una mesa de negociación impulsada directamente por el gobernador, Gustavo Sáenz, y el ministro de Salud, Federico Mangione, en un intento por encauzar el conflicto que se profundizó esta semana con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS).

La tensión se disparó el miércoles pasado, cuando el IPS decidió rescindir el contrato con los profesionales en pleno desarrollo de una asamblea, hecho que generó incertidumbre entre médicos, pacientes y afiliados de la obra social provincial.

Según el comunicado difundido por la entidad, la reunión realizada hoy contó con “buena disposición de ambas partes” y apuntó a buscar un acuerdo que permita llevar tranquilidad a los socios del Círculo Médico, a los pacientes y a todos los afiliados al IPSS.