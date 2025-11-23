Italia se consagró tricampeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España 2-0 en la final celebrada en Bolonia.
F1 al rojo vivo: descalifican a McLaren y Verstappen se acerca al líder
El Campeonato Mundial de F1 2025 sufrió un vuelco dramático tras el Gran Premio de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) fueron descalificados.Deportes23/11/2025
La competencia en Nevada marcóo un punto de inflexión decisivo en la temporada. Max Verstappen no solo logró detener la inercia ganadora de Lando Norris al cruzar la meta en primer lugar, sino que el panorama del campeonato ssufrió un vuelco dramático tras las verificaciones técnicas posteriores.
La descalificación de ambos pilotos de McLaren, Norris y Piastri, debido a que la plancha de resina inferior de sus vehículos presentaba un desgaste excesivo —inferior al límite reglamentario de 9 milímetros—, ha permitido al vigente campeón recortar una distancia que, hasta hace poco, parecía definitiva, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.
Tras unas jornadas previas caracterizadas por las precipitaciones y la incertidumbre en pista, la carrera dominical ofreció condiciones estables que Verstappen capitalizó magistralmente. Al rodar con aire limpio desde el comienzo, estableció un ritmo inalcanzable para el resto de la parrilla.
Contra todo pronóstico y restando apenas dos fechas en el calendario, la aritmética mantiene al neerlandés con opciones reales en la pugna por el título, situándose ahora a escasos 24 puntos del liderato de Norris.
Esta situación administrativa reconfiguró el podio de manera sustancial, beneficiando directamente a la escudería Mercedes. Lo que en pista se tradujo en un tercer y quinto puesto, se transformó oficialmente en un doblete en el estrado: George Russell ascendió a la segunda plaza y Andrea Kimi Antonelli ocupó el tercer escalón, heredando la posición que originalmente ostentaba su compañero. Esta recolección de puntos resulta vital para asegurar el subcampeonato en el Mundial de Constructores.
En lo concerniente a la actuación de Franco Colapinto, el desarrollo de la prueba se vio severamente comprometido desde los instantes iniciales. Un contacto durante una partida tumultuosa con Alexander Albon —su antiguo compañero en la estructura de Williams— provocó desperfectos en su monoplaza Alpine que lastraron su rendimiento durante todo el recorrido. tXR+Pg
A consecuencia de esta falta de ritmo competitivo, el piloto argentino cruzó la meta en la decimoquinta ubicación, cerrando el grupo de competidores que lograron completar la distancia total, tras confirmarse los abandonos de Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y el propio conductor tailandés. En paralelo, Pierre Gasly no logró capitalizar su posición de salida, cediendo cinco plazas para finalizar en el decimotercer escalón.
El campeonato continuará la próxima semana en territorio de Oriente Medio, con la celebración del Gran Premio de Qatar entre el 28 y el 30 de noviembre. Este escenario se perfila como decisivo, dado que Lando Norris avanza con paso firme hacia la posible consagración de su primer título mundial de pilotos en la máxima categoría.
Clasificación general de pilotos
Lando Norris - 390
Oscar Piastri - 366
Max Verstappen - 366
George Russell - 294
Charles Leclerc - 226
Lewis Hamilton - 152
Kimi Antonelli - 137
Alex Albon - 73
Isack Hadjar - 51
Nico Hülkenberg - 49
Carlos Sainz - 48
Oliver Bearman - 41
Fernando Alonso - 40
Liaw Lawson - 36
Lance Stroll - 32
Esteban Ocon - 32
Yuki Tsunoda - 28
Pierre Gasly - 22
Gabriel Bortoleto -19
Franco Colapinto - 0
Clasificación de Constructores
McLaren - 756
Mercedes - 431
Red Bull - 391
Ferrari - 378
Williams - 121
Racing Bulls - 87
Aston Martin - 72
Haas - 73
KICK Sauber - 68
Alpine - 22
Con información de Noticias Argentinas
