"Ladrón mercenario": pintaron mural de Di María en El Torito
Un mural homenaje a Ángel Di María fue vandalizado en Rosario con el mensaje "ladrón mercenario", tras la polémica coronación de Rosario Central como campeón de la Tabla Anual.Deportes22/11/2025
Ángel Di María inició en El Torito su etapa formativa, forjando un vínculo con la institución que visitó poco después de su regreso a Rosario Central. El mural, creado como un homenaje a su trayectoria, ya había sido vandalizado en 2024, cuando alguien pintó: “¿todavía vas a volver?”, tras la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores.
La imagen del jugador fue manchada con pintura negra, y sobre el mural se escribió: “ladrón mercenario”.
Ángel Di María rompió el silencio tras el polémico trofeo de Rosario Central: "Hacer tantos puntos durante todo el año no es fácil"
Repudio en aerosol contra los Campeones del Mundo
La agresión parece estar directamente vinculada a la reciente, y polémica, decisión de la AFA de otorgarle el título de campeón a Rosario Central por ser primero de la Tabla Anual 2025, una distinción creada el mismo día de la coronación y que generó fuertes críticas en el mundo del fútbol.
Mural vandalizado de Dibu Martínez
El hecho está en sintonía con otro caso reciente: la pintada contra Emiliano “Dibu” Martínez en Morón, luego de la polémica serie ante Deportivo Madryn en la Primera Nacional. El descontento con la AFA de Chiqui Tapia comienza a repercutir en futbolistas identificados con la Selección Argentina, el principal éxito de la gestión del mandatario.
Con información de Noticias Argentinas
Franco Colapinto fue confirmado en la 15ª posición para el Gran Premio de Las Vegas. La FIA determinó que Colapinto no recibirá penalización deportiva, pues la infracción recayó sobre su equipo, Alpine
La selección argentina de rugby enfrenta este domingo a las 13:10 a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham. Los Pumas, que vienen de dos triunfos, buscan una victoria histórica para cerrar con broche de oro su gira europea 2025.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tras una clasificación "difícil". El piloto se lamentó por un error en la penúltima vuelta de la Q2.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Animaná será sede sudamericana del Grand Prix Internacional de Atletismo de FuerzaDeportes21/11/2025
El evento de nivel mundial reunirá a atletas de América, Europa y Asia. Además otorgará clasificaciones al tradicional torneo de Aranjuez y al mundial en Dubái. “A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, señalaron.
