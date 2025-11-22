"Ladrón mercenario": pintaron mural de Di María en El Torito

Un mural homenaje a Ángel Di María fue vandalizado en Rosario con el mensaje "ladrón mercenario", tras la polémica coronación de Rosario Central como campeón de la Tabla Anual.

Ángel Di María inició en El Torito su etapa formativa, forjando un vínculo con la institución que visitó poco después de su regreso a Rosario Central. El mural, creado como un homenaje a su trayectoria, ya había sido vandalizado en 2024, cuando alguien pintó: “¿todavía vas a volver?”, tras la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores.

La imagen del jugador fue manchada con pintura negra, y sobre el mural se escribió: “ladrón mercenario”.

Ángel Di María rompió el silencio tras el polémico trofeo de Rosario Central: "Hacer tantos puntos durante todo el año no es fácil"

Repudio en aerosol contra los Campeones del Mundo 

La agresión parece estar directamente vinculada a la reciente, y polémica, decisión de la AFA de otorgarle el título de campeón a Rosario Central por ser primero de la Tabla Anual 2025, una distinción creada el mismo día de la coronación y que generó fuertes críticas en el mundo del fútbol.

Mural vandalizado de Dibu Martínez

El hecho está en sintonía con otro caso reciente: la pintada contra Emiliano “Dibu” Martínez en Morón, luego de la polémica serie ante Deportivo Madryn en la Primera Nacional. El descontento con la AFA de Chiqui Tapia comienza a repercutir en futbolistas identificados con la Selección Argentina, el principal éxito de la gestión del mandatario.

Con información de Noticias Argentinas

