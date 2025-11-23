Colapinto estalló tras el GP de Las Vegas: "El auto fue un desastre"

Franco Colapinto no pudo ocultar su frustración tras culminar 15.º en el Gran Premio de Las Vegas, lugar al que ascendió gracias a la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri. El piloto argentino, de 22 años, volvió a padecer con un Alpine sin ritmo y lo dejó claro desde su llegada a la zona mixta.

Apenas tomó contacto con los medios, Colapinto se mostró molesto por los fuegos artificiales que explotaban a su alrededor: “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros... Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, lanzó, fiel a su estilo espontáneo.

Ya con más calma, analizó su actuación y no suavizó el tono: “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar, el volante se corría toda la parte de atrás”, explicó respecto al pobre funcionamiento de su A525.

El pilarense apuntó también al daño sufrido en la primera curva, cuando el toque de Alexander Albon le rompió el difusor trasero: “Hoy fue un desastre el auto. No sé si fueron todos los daños que tuve, pero tampoco fue para sentirlo tan mal”, remarcó.

Para cerrar, fue contundente: “Fue una carrera muy mala. Fuimos despacio. Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo”.

Alpine y una estrategia que no alcanzó

Franco largó 15.º e hizo todo lo que estuvo a su alcance con un auto que, según él mismo explicó, no tuvo adherencia y perdió rendimiento desde el golpe inicial. La falta de grip lo condicionó durante toda la noche estadounidense.

Su estrategia fue de una sola parada, aunque Alpine volvió a fallar: el pit stop duró 4 segundos, casi el doble de lo habitual. Si bien no fue determinante, sí contribuyó a la acumulación de tiempo perdido.

Colapinto ya completó 15 carreras consecutivas con la escudería francesa, algo valioso en términos de kilometraje y experiencia. Sin embargo, dejó claro su malestar por el presente del equipo y ya piensa en 2026, cuando entrará en vigencia el nuevo reglamento técnico, con autos más chicos, neumáticos más pequeños y el desembarco de Mercedes como proveedor de motores, transmisión y suspensión.

La carrera fue ganada por Max Verstappen, que dio otro paso firme en la pelea por su quinto título. Tras las descalificaciones de Norris y Piastri, el podio lo completaron George Russell y Kimi Antonelli, ambos con Mercedes.

El campeonato continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail.

Con información de Doble Amarilla