Italia se consagró tricampeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España 2-0 en la final celebrada en Bolonia.
Colapinto estalló tras el GP de Las Vegas: "El auto fue un desastre"
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Las Vegas, mostrando una profunda frustración con el rendimiento de su Alpine A525.Deportes23/11/2025
Franco Colapinto no pudo ocultar su frustración tras culminar 15.º en el Gran Premio de Las Vegas, lugar al que ascendió gracias a la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri. El piloto argentino, de 22 años, volvió a padecer con un Alpine sin ritmo y lo dejó claro desde su llegada a la zona mixta.
Apenas tomó contacto con los medios, Colapinto se mostró molesto por los fuegos artificiales que explotaban a su alrededor: “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros... Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, lanzó, fiel a su estilo espontáneo.
Ya con más calma, analizó su actuación y no suavizó el tono: “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar, el volante se corría toda la parte de atrás”, explicó respecto al pobre funcionamiento de su A525.
El pilarense apuntó también al daño sufrido en la primera curva, cuando el toque de Alexander Albon le rompió el difusor trasero: “Hoy fue un desastre el auto. No sé si fueron todos los daños que tuve, pero tampoco fue para sentirlo tan mal”, remarcó.
Para cerrar, fue contundente: “Fue una carrera muy mala. Fuimos despacio. Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo”.
Alpine y una estrategia que no alcanzó
Franco largó 15.º e hizo todo lo que estuvo a su alcance con un auto que, según él mismo explicó, no tuvo adherencia y perdió rendimiento desde el golpe inicial. La falta de grip lo condicionó durante toda la noche estadounidense.
Su estrategia fue de una sola parada, aunque Alpine volvió a fallar: el pit stop duró 4 segundos, casi el doble de lo habitual. Si bien no fue determinante, sí contribuyó a la acumulación de tiempo perdido.
Colapinto ya completó 15 carreras consecutivas con la escudería francesa, algo valioso en términos de kilometraje y experiencia. Sin embargo, dejó claro su malestar por el presente del equipo y ya piensa en 2026, cuando entrará en vigencia el nuevo reglamento técnico, con autos más chicos, neumáticos más pequeños y el desembarco de Mercedes como proveedor de motores, transmisión y suspensión.
La carrera fue ganada por Max Verstappen, que dio otro paso firme en la pelea por su quinto título. Tras las descalificaciones de Norris y Piastri, el podio lo completaron George Russell y Kimi Antonelli, ambos con Mercedes.
El campeonato continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail.
Con información de Doble Amarilla
Los Pumas cerraron su gira por el Reino Unido con una ajustada derrota 27-23 ante Inglaterra en el Twickenham Stadium de Londres.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
El Campeonato Mundial de F1 2025 sufrió un vuelco dramático tras el Gran Premio de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) fueron descalificados.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.