¡Lanús Campeón! El Granate conquistó la Sudamericana por penales

Lanús empató 0 a 0 frente a Atlético Mineiro en Asunción por la final de la Copa Sudamericana 2025. Tras la igualdad sin anotaciones al cabo de 120' en La Nueva Olla, el ‘Granate’ se consagró campeón continental desde los penales por 5 a 4.
En un encuentro sumamente friccionado acorde a lo que se espera de un partido definitorio, el 'Granate' fue un poco más que los brasileños en el primer tiempo, presionando la salida y estando firme en la defensa ante los avances por los costados de los extremos Rony y Dudu.
Sin embargo, la más clara en la primera parte la tuvo Atlético Mineiro a los 26 minutos cuando, tras una mano de Eduardo Salvio en el vértice derecho del área de Lanús, el mediocampista Bernard se hizo cargo de un tiro libre que se estrelló en el palo y salió hacía el lateral.
En el complemento, Atlético Mineiro fue más. Si bien no llegó a lastimar a la última línea de Lanús, el equipo brasileño fue quién dominó los hilos del segundo tiempo con un ´Granate´ que fundió físicamente ante una agobiante tarde de calor en Asunción.
Ya en el tiempo extra, el cansancio se apoderó de ambos equipos que hicieron lo que pudieron y terminaron llevando el partido a los penales, lugar donde el arquero Nahuel Losada se lució con sus voladas para darle la tercera copa internacional de la historia a Lanús.
En los penales, Losada se lució conteniéndole sus remates a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. Para Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson mientras que erraron Walter Bou y Lautaro Acosta. En cambio, para Atlético Mineiro, anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.
