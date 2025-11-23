Italia se consagró tricampeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España 2-0 en la final celebrada en Bolonia.
Estudiantes de Río Cuarto venció 2-0 a Madryn en la primera final del Reducido
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.Deportes23/11/2025
Estudiantes de Río Cuarto dio un paso clave rumbo al ascenso al derrotar 2-0 a Deportivo Madryn en el estadio Antonio Candini, en el partido de ida de la final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
En un encuentro dirigido según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, por Darío Herrera, el “León del Imperio” logró imponerse con goles de Tomás Fernández y Juan Antonini.
La primera mitad mostró a Estudiantes con mayor iniciativa, proyectando a sus laterales y encontrando espacios, aunque las chances más claras fueron repartidas. Madryn pudo abrir el marcador a los siete minutos con un cabezazo de Luis Silba que increíblemente falló frente al arco, mientras que el local respondió con remates peligrosos de Ferreira y otras jugadas que exigieron a Yair Bonnin, una de las figuras del visitante. Aun así, los primeros 45 minutos se cerraron sin goles en Córdoba.
El complemento volvió a mostrar mejor plantado al equipo local, y aunque le costó generar peligro en los primeros minutos, encontró el quiebre a los 16: Lucas González bajó la pelota con jerarquía para que Tomás González definiera con calma y estableciera el 1-0.
Un minuto después, “Toto” volvió a tener el segundo, pero Bonnin evitó el gol. El envión anímico encendió al “León”, que generó varias situaciones más, incluyendo una salvada en la línea tras una llegada masiva del equipo cordobés.
El premio definitivo apareció a los 40 minutos, cuando un centro al área encontró a Juan Antonini, quien ganó de cabeza y, tras un rebote entre el arquero y el travesaño, volvió a empujar el balón para el 2-0 final.
Con la ventaja, Estudiantes viajará a Chubut con un margen importante, mientras que Deportivo Madryn, obligado a ganar y al menos empatar el global, deberá revertir la serie en su estadio si quiere mantener el sueño del ascenso a la máxima categoría. El encuentro de vuelta, se disputará el próximo domingo a partir de las 17 horas.
Con información de Noticias Argentinas
Los Pumas cerraron su gira por el Reino Unido con una ajustada derrota 27-23 ante Inglaterra en el Twickenham Stadium de Londres.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
El Campeonato Mundial de F1 2025 sufrió un vuelco dramático tras el Gran Premio de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren) fueron descalificados.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Las Vegas, mostrando una profunda frustración con el rendimiento de su Alpine A525.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.