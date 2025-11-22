Un mural homenaje a Ángel Di María fue vandalizado en Rosario con el mensaje "ladrón mercenario", tras la polémica coronación de Rosario Central como campeón de la Tabla Anual.
Colapinto mantiene su puesto de largada en Las Vegas tras sanción a Alpine
Franco Colapinto fue confirmado en la 15ª posición para el Gran Premio de Las Vegas. La FIA determinó que Colapinto no recibirá penalización deportiva, pues la infracción recayó sobre su equipo, AlpineDeportes22/11/2025
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) fue confirmado en su puesto de largada para el Gran Premio de Las Vegas, luego de que los comisarios deportivos de la FIA resolvieran la investigación por la presunta infracción en la gestión de neumáticos. La sanción recayó únicamente sobre el equipo, descartando una penalización deportiva para el piloto.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la FIA emitió el Documento 36 a las 03:45 de la madrugada (hora argentina), confirmando que el equipo Alpine fue multado con €5.000 (cinco mil euros) por la falta.
La infracción se debió al incumplimiento del Artículo 30.5 g) del reglamento, que exige a los equipos notificar electrónicamente a la FIA sobre la devolución de un juego de neumáticos intermedios tras la práctica libre en mojado. El informe de los comisarios aclaró que, si bien los neumáticos fueron devueltos físicamente, la responsabilidad de registrar el retorno electrónicamente fue incumplida por el equipo.
De esta forma, Franco Colapinto mantiene su 15ª posición de largada para la carrera de este domingo, cerrando el interrogante que se había abierto tras la jornada de clasificación.
Con información de Noticias Argentinas
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
La selección argentina de rugby enfrenta este domingo a las 13:10 a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham. Los Pumas, que vienen de dos triunfos, buscan una victoria histórica para cerrar con broche de oro su gira europea 2025.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tras una clasificación "difícil". El piloto se lamentó por un error en la penúltima vuelta de la Q2.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Animaná será sede sudamericana del Grand Prix Internacional de Atletismo de FuerzaDeportes21/11/2025
El evento de nivel mundial reunirá a atletas de América, Europa y Asia. Además otorgará clasificaciones al tradicional torneo de Aranjuez y al mundial en Dubái. “A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, señalaron.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.
Salta participó en la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo convocada por la CEPAL y el CFI en Santiago de Chile, presentando su hoja de ruta federal.
Corrientes es la sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que comienza este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”.
El mercado de trabajo argentino generó más de 3 millones de empleos en la última década, impulsado principalmente por la informalidad y el autoempleo, según datos de Indec y la Secretaría de Trabajo.
El Gobernador convocó al Círculo Médico tras la rescisión del contrato por el IPS
Este sábado se inició una mesa de negociación convocada por el Gobernador junto al Ministro de Salud. El conflicto estalló cuando el IPS resolvió rescindir el contrato.