El gobernador Axel Kicillof cursó un pedido al entorno de la expresidenta Cristina Kirchner para concretar una visita y ahora aguarda la confirmación del Tribunal.
Cavallo advirtió sobre los “conejos de la galera” de Caputo y el salvataje de Trump a Milei
El exministro de Economía alertó sobre los riesgos de las decisiones transitorias, el rol de Estados Unidos y la necesidad de un plan monetario y cambiario sólido para lograr estabilidad.Política01/10/2025Ivana Chañi
Domingo Cavallo publicó un extenso análisis en su blog titulado “De aquí al 26 de octubre y después”, en el que planteó que el Gobierno de Javier Milei debía capitalizar aciertos y errores para diseñar un plan de reformas que permita llegar a 2027 con estabilidad y crecimiento. “Espero que cualquiera sea el resultado, el gobierno comience a buscar acuerdos políticos para consensuar las numerosas reformas económicas que se necesitan”, señaló.
El exministro cuestionó la eliminación transitoria de retenciones a las exportaciones, al considerar que se trató de una medida con impacto cambiario inmediato, pero con efectos negativos futuros. “Decisiones como ésta producen efectos búmeran y abonan la idea de que el gobierno no respeta las reglas de juego anunciadas”, advirtió.
También analizó la relación con Estados Unidos y pidió no sobrestimar el respaldo del expresidente Donald Trump. “El apoyo tiene poco que ver con la ideología libertaria y mucho con la adhesión que Milei mostró a su política exterior”, explicó Cavallo. Sobre el rol del secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que su visión podría condicionar las decisiones de política económica de Argentina.
Camacho admitió los ATN y sugirió a Quintela gestionar más
El ministro de Infraestructura relativizó la afirmación del riojano Ricardo Quintela sobre los fondos enviados por Nación. “Eso equivale apenas al 10% de un mes de sueldos provinciales. Que gestione más por su provincia”, disparó.
La hermana del Presidente se ausentó nuevamente en la investigación por la criptomoneda que derivó en estafa, mientras la oposición denuncia ocultamiento de información por parte del fiscal Taiano.
Renacer propone profesionalizar a la policía en Salta: “La seguridad debe dejar de ser un parche”
El candidato a diputado nacional por Renacer, abogado y excomisario, Nicolás Vedia, cuestionó la falta de políticas serias contra el narcotráfico y advirtió sobre la indefensión policial.
Poder Ciudadano criticó al Gobierno por restringir el acceso a la información públicaPolítica01/10/2025
Martín D’Alessandro, presidente de la Fundación, planteó que la administración de Javier Milei “asfixia un canal vital de la democracia”.
“Pide diálogo pero vota en contra”: Bullrich cruzó a Kicillof por la lucha contra el narcotráficoPolítica01/10/2025
La ministra de Seguridad apuntó contra el gobernador bonaerense. “Se compromete a votar las leyes que el país necesita o va a seguir siendo garantista?“, cuestionó.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
María Figallo es la nueva administradora del mercado San Miguel
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
El precio de la hoja de coca se mantiene estable en Salta
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas extrajeras para realizar ejercicios militaresPolítica30/09/2025
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.