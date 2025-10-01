Cavallo advirtió sobre los “conejos de la galera” de Caputo y el salvataje de Trump a Milei

Domingo Cavallo publicó un extenso análisis en su blog titulado “De aquí al 26 de octubre y después”, en el que planteó que el Gobierno de Javier Milei debía capitalizar aciertos y errores para diseñar un plan de reformas que permita llegar a 2027 con estabilidad y crecimiento. “Espero que cualquiera sea el resultado, el gobierno comience a buscar acuerdos políticos para consensuar las numerosas reformas económicas que se necesitan”, señaló.

El exministro cuestionó la eliminación transitoria de retenciones a las exportaciones, al considerar que se trató de una medida con impacto cambiario inmediato, pero con efectos negativos futuros. “Decisiones como ésta producen efectos búmeran y abonan la idea de que el gobierno no respeta las reglas de juego anunciadas”, advirtió.

También analizó la relación con Estados Unidos y pidió no sobrestimar el respaldo del expresidente Donald Trump. “El apoyo tiene poco que ver con la ideología libertaria y mucho con la adhesión que Milei mostró a su política exterior”, explicó Cavallo. Sobre el rol del secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que su visión podría condicionar las decisiones de política económica de Argentina.

Finalmente, Cavallo trazó un paralelismo con el gobierno de Carlos Menem y recordó que la salida de la crisis de 1990 se logró con la Ley de Convertibilidad y una organización financiera clara. En ese sentido, sugirió que Milei adopte medidas estructurales inmediatas: “Mi propuesta es que pivotee sobre una nueva organización cambiaria, monetaria y financiera, como en 1991”.