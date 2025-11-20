El Consejo de Mayo se reúne la próxima semana para cerrar la reforma laboral y el paquete legislativo

El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
El Consejo de Mayo se reúne la próxima semana para cerrar la reforma laboral y el paquete legislativoPolítica20/11/2025
El Consejo de Mayo volverá a reunirse una última vez antes de la presentación del paquete legislativo ante el Congreso Nacional, en el que trabaja desde su primer encuentro del martes 24 de junio, y será el primero encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la idea es concretar el nuevo contacto, el último de ellos sin el hasta entonces ministro coordinador Guillermo Francos, la semana próxima en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior con la participación de los seis consejeros. Aunque aún la fecha está en definición.
Luego del repaso por los diez puntos y de acercar posturas para elaborar proyectos de ley que sean tratadas por ambas cámaras para materializar los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán, los representantes de los sectores sociales debatirán una última vez los detalles, con especial atención en la reforma laboral.
De los debates surgieron los primeros borradores que posibilitaron avanzar, pero que despertaron el malestar de la administración libertaria, luego de que detectaran filtraciones en los equipos técnicos que se reunían en paralelo para avanzar en las cuestiones legales.
El más apuntado es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, al que acusan de haber contado pormenores de la reforma educativa que aún no fueron acordados. “Esas reuniones se suspendieron porque trascendieron varias cosas que no estaban consensuadas”, confesaron ante esta agencia.
El poder Ejecutivo aspira a tratar la “modernización” del sistema de trabajo en las sesiones extraordinarias de diciembre por lo que apuesta a dejar listas las temáticas discutids por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representante del Gobierno; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo por el Poder Legislativo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en nombre de las empresas.
Sin embargo, por los pasillos de Balcarce 50 aseguran tomarán elementos de estos idas y vueltas, pero que la versión final será determinada el Ejecutivo, que tendrá la última palabra del tema.
Si bien la fecha tentativa para la nueva reunión era el próximo jueves 27 de noviembre, por cuestiones de agenda, el ministro coordinador solicitó modificar el día. Aún los contactos a los invitados no fueron establecidos.
Con información de Noticias Argentinas
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.